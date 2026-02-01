Imágenes| Karol G causó sensación en redes sociales como presentadora en los Premios Grammy 2026

Karol G volvió a robarse todas las miradas durante la ceremonia de los Premios Grammy 2026, no solo por su presencia en la gala, sino por su destacado papel como presentadora en una de las categorías más esperadas de la noche. Aunque la artista paisa estaba nominada a Mejor Álbum de Pop Latino por Tropicoqueta, no logró llevarse el gramófono; sin embargo, su protagonismo se mantuvo intacto.



Desde su paso por la alfombra roja, la llamada Bichota dejó sin aliento a fanáticos y usuarios en redes sociales al posar con un vestido cargado de transparencias, encaje y una atrevida abertura, complementado con una larga cola con delicados tejidos que resaltó su figura y consolidó uno de los looks más comentados de la noche. Las imágenes rápidamente se viralizaron y confirmaron, una vez más, su estatus como ícono de la moda latina.

Más adelante, Karol G volvió al escenario principal vestida de un atuendo con pedrería en colores rojos claro, para asumir un rol clave dentro de la ceremonia. La cantante fue una de las encargadas de presentar el premio a Mejor Álbum de Música Urbana, acompañada por el comediante estadounidense Marcello Andrés Hernández-Gonzáles, de origen cubano y dominicano, conocido por su participación en Saturday Night Live.

Karol G y Marcello Hernández presentando la categoría “Mejor Álbum De Música Urbana” en los #GRAMMYs pic.twitter.com/MNYSxagmGX — Karol G Reports (@KarolGReports) February 2, 2026

En esta categoría competían producciones de alto impacto dentro del género urbano, entre ellas Mixteip de J Balvin, FERXXO VOL X: Sagrado de Feid, NAIKI de Nicki Nicole, EUB DELUXE de Trueno, SINFÓNICO (En Vivo) de Yandel y DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny. Finalmente, el gramófono dorado fue para Bad Bunny, quien se consagró como el ganador de la categoría.



Al recibir el premio, el artista puertorriqueño ofreció un discurso cargado de mensaje social. “No somos salvajes, no somos animales, somos humanos, somos estadounidenses también”, expresó, antes de reflexionar sobre el contexto actual. “Sé que es difícil no odiar en estos tiempos, pero el odio es lo que nos da más poder; lo único que le quita poder al odio es el amor... Esa es la forma de hacerlo, con amor”, dijo, agradeciendo a Dios y al público por el respaldo a su música.



Abrazo de Karol G y Bad Bunny en los #GRAMMYs. pic.twitter.com/ogD9WIkMo2 — Karol G Reports (@KarolGReports) February 2, 2026

Bad Bunny llegó a esta edición de los Grammy con seis nominaciones y, hasta el momento, ha logrado dos gramófonos, tres de las nominaciones son en categorías principales, consolidando una noche exitosa para el artista y reafirmando el peso de la música urbana latina en la industria global.

Aunque Karol G no se llevó premio en esta ocasión, su presencia como presentadora, su impacto en la alfombra roja y su protagonismo durante la gala confirmaron que sigue siendo una de las figuras más influyentes y celebradas de la música latina a nivel internacional.

