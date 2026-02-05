En vivo
Carolina Ramírez, protagonista de "La reina del flow", anunció que está embarazada: detalles

Carolina Ramírez, protagonista de "La reina del flow", anunció que está embarazada: detalles

Este jueves la actriz Carolina Ramírez, conocida por "La reina del flow", reveló que se encuentra embarazada a los 42 años. Conozca los detalles.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 5 de feb, 2026
Carolina Ramírez, protagonista de "La reina del flow", anunció que está embarazada: detalles
Carolina Ramírez es la protagonista de "La reina del flow".
La actriz Carolina Ramírez Quintero, protagonista de la producción de Caracol Televisión "La reina del flow", reveló este jueves que está embarazada. La intérprete que encarna al personaje de Yeimy Montoya, actualmente aparece en las noches del canal en la tercera parte de la telenovela. Los detalles revelados por la actriz, indican que su embarazo se acerca a completar los seis meses.

El anuncio lo hizo Ramírez Quintero en sus redes sociales, específicamente en una publicación compartida con la revista Marie Clare. "Querida comunidad, sé que he estado muy perdida por aquí y les pido perdón por la desconexión, pero es que andaba en otros planes... unos que me han cambiado la vida", se lee en el mensaje compartido de la actriz, que viene acompañada de varias fotografías, entre esas la portada de la revista con Ramírez en medio.

"Durante estos casi seis meses, Martín y yo decidimos guardar este milagro en silencio. Siempre dije que sería mamá cuando los astros se alinearan y finalmente se alinearon. A mis 42 años, la vida simplemente me recuerda que los tiempos son perfectos, que lo que ha de ser será y que solo hay que confiar, porque Dios es muy poderoso", agregó la actriz.

Lea: Los nuevos rostros que habrá en La Reina del Flow 3, la nueva temporada que se estrena hoy

La protagonista de "La reina del flow" dijo que este es su mayor proyecto, que sucede lejos de los sets. "Para nosotros, la familia siempre ha sido el valor más sagrado y nos emociona profundamente empezar la nuestra; nuestra vida se fortalece y se llena de un nuevo sentido, estamos felices", aseguró. Asimismo, Carolina Ramírez dijo que se siente lista para lo que viene, advirtiendo que sabe "que no hay que romantizar el camino y que vendrán desafíos, pero estamos preparados para recibirlos juntos, hoy somos equipo y este ser nos ha elegido para acompañar su camino".

Por último, la actriz pidió que no pregunten si es niño o niña. "Ya es bienvenido en toda su extensión y no lo sabremos hasta que nazca así que será una sorpresa que anunciaremos con júbilo", concluyó la intérprete.

Noticia en desarrollo...

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

