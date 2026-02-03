Mamá de reconocida presentadora reportada como desaparecida habría sido secuestrada en su casa

La Policía de Arizona, en Estados Unidos, informó que cree que la madre de la principal presentadora de noticias Savannah Guthrie ha sido secuestrada, luego de que la mujer desapareciera durante el fin de semana en circunstancias sospechosas.

Nancy Guthrie, de 84 años, fue reportada como desaparecida el domingo 1 de febrero de su casa en el condado de Pima, dijo el sheriff local Chris Nanos en una conferencia de prensa.

"Ella no se fue sola, eso lo sabemos", declaró Nanos, describiendo la casa como una "escena del crimen". Más tarde, dijo a CBS News: "Creo que fue secuestrada, sí. No salió caminando de allí. No se fue por voluntad propia".



También indicó que aún no había sospechosos en el caso y que no había nada que indicara que el trabajo de Savannah Guthrie como destacada reportera tuviera algo que ver con el crimen. (Lea también: Liam Conejo, el niño detenido por ICE, fue liberado junto a su padre y regresa a Mineápolis)



Está "en pleno uso de sus facultades mentales"

Nancy Guthrie tiene problemas de movilidad y no recibe la medicación que necesita, informó el sheriff, pidiendo que cualquier persona que tenga información sobre su paradero se presente.



Ella está "en pleno uso de sus facultades mentales... La familia quiere que todos sepan que no se trata de alguien que simplemente se fue", expresó Nanos en la conferencia de prensa.

No entró en detalles sobre qué evidencia se había descubierto en la casa, y se limitó a decir que los investigadores determinaron que "de hecho tenemos un delito". También se están examinando las cámaras de seguridad de la casa. "No se trata de alguien que simplemente se haya extraviado", precisó.

La Casa Blanca también instó a que cualquier persona que tenga información se comunique con el 911. “Nuestras oraciones están con la familia Guthrie mientras esperamos el regreso a casa seguro de Nancy”, se lee en la publicación.



¿Quién es Savannah Guthrie?

Savannah Guthrie, de 54 años, es una de las principales personalidades de las noticias en los Estados Unidos y es copresentadora del programa matutino insignia de NBC News, ‘Today’.

También es la principal corresponsal de asuntos legales de la cadena y es la presentadora principal de la cobertura electoral y de eventos especiales de NBC News.

La madre de Guthrie vive sola en la casa, aunque tiene personal que le ayuda con las labores domésticas. No está claro si alguien estaba con ella el fin de semana.

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE