Revelan foto de René Higuita en su paso por la cárcel en los años 90

René Higuita, el legendario exarquero clave en el fútbol colombiano, publicó en sus redes sociales una fotografía tomada durante su paso por la cárcel La Modelo en 1993. La imagen, que forma parte de su archivo personal, muestra al exarquero en el contexto de su detención preventiva en Bogotá, en un periodo en el que enfrentó un proceso judicial por su presunta participación como mediador en un caso de secuestro.

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"Foto de archivo cuando estuve injustamente privado de mi libertad, con la de siempre: Doña Magnolia", escribió en la leyenda de la foto el creador de la icónica jugada del Escorpión. La foto corresponde a los meses en los que estuvo privado de la libertad mientras avanzaban las investigaciones relacionadas con la liberación de la hija de un empresario vinculado al comercio en Medellín.



¿Por qué René Higuita estuvo en la cárcel?

Fuera de los estadios, el nombre de René Higuita también estuvo vinculado a episodios polémicos que marcaron su vida personal. Uno de los más recordados ocurrió en 1993, cuando fue privado de la libertad en medio de una investigación relacionada con el entorno del narcotráfico. Higuita fue señalado de haber participado como intermediario en un caso de secuestro, específicamente en la liberación de la hija de un hombre asociado con el Cartel de Medellín.

Según su versión, su papel se limitó a actuar como mediador en un intento por facilitar la liberación de la menor, sin obtener beneficio económico alguno. A pesar de ello, la legislación colombiana de la época no contemplaba ese tipo de participación como un acto permitido, por lo que fue detenido y enviado a prisión.



"Las autoridades en Colombia me dijeron que les entregara a Pablo Escobar para que no me llevaran preso. Ellos sabían que yo era inocente, pero en toda esa persecución que iniciaron en contra de él, empezaron a meter a la cárcel a sus conocidos. La gente me hizo amigo de él después de que yo lo visité a la cárcel La Catedral", le contó al canal argentino ‘Fox Sports’.



La casa que René Higuita perdió tras señalamientos de nexos con el Cartel de Medellín

Hace más de tres décadas, René Higuita y su esposa Magnolia Echeverry compraron la propiedad que hoy enfrenta líos legales por presuntos vínculos con personas señaladas de pertenecer al Cartel de Medellín. “Estoy metiendo todos mis ahorros a la casa de El Poblado, todo lo que yo había conseguido con el Atlético Nacional y un premio que me gané por ser el mejor jugador de Colombia, allá lo invertí”, relató.



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En esa época, Higuita estaba concentrado en plena Copa Libertadores, por lo que fue su amigo Campo Elías quien se encargó de concretar la compra de la propiedad. "Yo entrego legalmente mis dos apartamentos, ya después, cuando me encuentro con una demanda, yo digo, pero ¿estafa de qué? Si yo estoy acá dando mi inversión, lo que yo he trabajado con Atlético Nacional, lo que yo me gané por ser el mejor jugador de Colombia”, señaló.

La señora que le vendió la propiedad a Higuita al parecer falseó un poder y se anularon la escritura y la compra. La hipótesis de la Fiscalía es que la casa era de un socio de Pablo Escobar que cayó en desgracia y al que obligaron a traspasar la propiedad. "Yo soy un tercero de buena fe, si la casa le perteneció como a un narcotraficante, yo no le compré a él, le compré fue a este, pasaron dos dueños... creo que era de los Moncada, algo así”, explicó.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co