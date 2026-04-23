Controversia en reality show por hombre que intentó ahorcar a su pareja durante episodio

Un episodio de violencia extrema en un programa de televisión serbio tiene los focos encendidos sobre los límites que deben tener los realities shows. En imágenes que le dan la vuelta al mundo se observa cuando un participante atacó físicamente a una de sus compañeras frente a las cámaras que transmiten en vivo las 24 horas del día.

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En el show llamado Elita, un formato similar a Gran Hermano o La casa de los famosos, quedó en evidencia cuando el hombre, de manera agresiva, inmoviliza a una mujer montándose sobre su cuerpo en una cama, para luego ahorcarla y agredirla de manera verbal.



De acuerdo con medios extranjeros que han hecho eco a las críticas, el hombre llamado Asmir es el responsable del hecho de violencia que obligó a la seguridad de la cadena serbia RTC Pink a intervenir y retirar al agresor. Durante varios minutos, el señalado lanzó improperios contra su pareja.



Así, dos miembros del personal de seguridad tuvieron que ingresar de manera urgente a la habitación donde ocurría la agresión para contener a Asmir. Por su parte, la mujer víctima le recriminó al hombre por lo que había hecho, señalando que había bebido demasiado y le exigió que se alejara de ella. “Deja de hacer un espectáculo. Yo valgo como mujer. Se ha terminado", le manifestó.

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Minutos después, en el área social del programa, Amir volvió a insultar a su pareja, situación que está generando críticas en redes sociales sobre los límites que tienen estos formatos de convivencia.

🚨 TRAGEDIA EN VIVO 🚨

En el reality serbio "Elita", un participante AHORCA en vivo a su compañera y seguridad tuvo que entrar para evitar una tragedia.



Imágenes brutales: la tomó del cuello con fuerza mientras discutían.



Realities están cruzando TODAS las líneas. ¿Cancelamos… pic.twitter.com/L1oYAconMs — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) April 22, 2026

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