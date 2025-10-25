Revelan causas de muertes de influencer y su hija: vecinos alertaron fuertes olores en apartamento

Las misteriosas muertes de la modelo e influencer brasileña Lidiane Aline Lorenço, de 33 años, y su hija Miana Sophya Santos, de 15, en su apartamento de Río de Janeiro conmocionó a Brasil. El caso, que inicialmente generó gran incertidumbre, ha sido finalmente esclarecido por las autoridades.

Lidiane Aline Lorenço y Miana Sophya Santos eran originarias de Santa Cecília, al oeste del estado de Santa Catarina. Lidiane, quien residía en Río de Janeiro desde hacía algunos años, se desempeñaba como modelo y empresaria. Además, era una figura activa en redes sociales, donde sumaba más de 50.000 seguidores.

A pesar de su éxito como modelo y empresaria, uno de sus mayores anhelos era realizar el sueño de ser médica. Lidiane cursaba medicina en Río de Janeiro. Este deseo estaba impulsado tanto por una vocación como por su propia condición de salud: Lidiane padecía trombofilia, una enfermedad caracterizada por el exceso de coagulación.



Su hija, Miana Sophya, se había mudado recientemente de Santa Cecília para vivir con su madre en la capital carioca. Miana también lidiaba con una condición de salud relacionada con la coagulación, habiendo recibido el diagnóstico de hemofilia, lo que dificulta la recuperación de cortes y heridas.



El doloroso hallazgo de madre e hija

De acuerdo con las autoridades brasileñas, Lidiane y Miana fueron encontradas sin vida en el apartamento donde vivían en la Barra da Tijuca. La tragedia se descubrió después de que los vecinos del lugar de residencia, ubicado en el piso 11, sintieran un fuerte olor. Alarmados por la situación, y al notar que la madre y la hija no habían sido vistas durante varios días, los vecinos alertaron a la Policía y a los bomberos.

Los equipos de seguridad forzaron la puerta de la vivienda, encontrando a Miana en la sala social y a Lidiane en una de las habitaciones. Los cuerpos fueron hallados el 9 de octubre, aunque la última vez que fueron vistas con vida fue el 5 de octubre. La fecha exacta de su fallecimiento no ha podido ser determinada por las autoridades.



Una clave fundamental de la investigación policial fue la ausencia de violencia. Los exámenes periciales descartaron cualquier indicio de agresión tanto en los cuerpos como en el interior del apartamento.



La razón de las muertes: intoxicación fatal

Luego de un par de semanas de los decesos, un informe forense reveló la causa de la muerte de Lidiane Aline Lorenço y Miana Sophya Santos: intoxicación por monóxido de carbono.

Este desenlace fue producto de un escape de gas en la vivienda. El monóxido de carbono es un gas letal que puede acumularse rápidamente en ambientes cerrados debido a fallas en las instalaciones. Los peritos detectaron que existían irregularidades en la instalación de gas del apartamento, lo que desencadenó el escape fatal.

La investigación inicial y la confirmación de la causa de muerte fueron manejadas por la 16ª comisaría de Barra da Tijuca, que informó sobre el descarte de agresión y la confirmación forense de la intoxicación por monóxido de carbono.

Actualmente, la policía continúa investigando las circunstancias exactas del escape y si existe alguna responsabilidad o negligencia por parte de la administración del edificio o de la empresa proveedora de gas. Abogados de la familia emitieron un comunicado, solicitando respeto y empatía en este momento de "extrema fragilidad".

