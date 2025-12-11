María Corina Machado: el apoyo de Trump, volver a Venezuela y otras frases destacadas desde Oslo

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado agradeció este jueves desde Oslo el apoyo de Estados Unidos tanto en su salida de Venezuela como contra el "régimen" de Nicolás Maduro y pidió ayuda a las "democracias del mundo" para bloquear los ingresos que permiten al mandatario mantener su estructura. En una rueda de prensa un día después de que el Comité Noruego del Nobel celebrara la gala de entrega del galardón, a la que ella no pudo llegar a tiempo, la opositora se mostró tan combativa contra Maduro como convencida de que conseguirán "liberar" al país.

Aquí un repaso por cinco de las frases más destacadas de su comparecencia ante la prensa.



1. El apoyo "decisivo" de Donald Trump

Para Machado, las acciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en el Caribe han sido "decisivas para llegar al punto en el que se está ahora, en el que el régimen está más débil que nunca". No quiso especular, sin embargo, sobre la estrategia de Washington y otros países en la defensa de su seguridad nacional, en la que dijo que están involucrados. "Cada país tiene su propio derecho a la legítima defensa", subrayó admitiendo a la vez que están trabajando "de manera ardua" con Estados Unidos para explicar tanto al Gobierno de Trump como a otros sus planes para la transición.

Machado dijo desconocer si el líder republicano le ha marcado a Maduro un ultimátum, pero sí subrayó, en alusión a un cambio de régimen en Venezuela, que la oposición va "paso a paso" pero "hasta el final". En su opinión, quien ha declarado la guerra a los venezolanos, ha sido el régimen de Maduro.



2. Planes para la transición de gobierno en Venezuela

Venezuela, según subrayó, volverá a ser libre y "la envidia del mundo". En estos momentos, a su juicio, el país "afronta una crisis multidimensional": no solo una crisis humanitaria, sino también una financiera, de servicios públicos y de seguridad. Machado afirmó que "lo primero" que hay que hacer es "liberar" a Venezuela. Afirma que ella y su equipo están preparados para formar gobierno en Venezuela "desde el primer día" con Edmundo González Urrutia de presidente y que hay que reconstruir las instituciones del país para que pueda haber unas elecciones "libres", en las que la ciudadanía pueda votar "sin miedo y con confianza".



3. La líder opositora dice que regresará a Venezuela

Machado aseguró que era su "deber" ir a por el premio "para llevarlo de vuelta a los venezolanos", e incidió en que volverá "pronto" a su país, donde llevaba más de un año en la clandestinidad por la persecución del Gobierno venezolano. Esta vuelta "será lo antes posible", aunque aún no hay fecha ni tampoco detalles de cómo se realizará o si Estados Unidos también le apoyará en esta tarea. Pero será "cuando se den las condiciones propicias" para su seguridad, lo que no depende de que continúe Maduro en el poder. De momento, la opositora venezolana reveló que aprovechará para pasar "algunas horas" con sus amigos y la familia, para ir al médico y también para realizar "algunas reuniones que serán muy útiles antes de volver".



4. Machado habló de los jóvenes

La líder opositora insistió una vez más en que el premio es para todos los venezolanos, pero haciendo alusión a la generación más joven "que no ha conocido la democracia ni ha vivido en libertad, pero ha aprendido de sus padres, madres y abuelos lo que se necesita". "Estos hijos nuestros están dispuestos a dar su vida por algo que nunca han conocido. Por eso estoy convencida de que tenemos la mejor generación de venezolanos de la historia, listos para concluir nuestra tarea, no solo para liberar a nuestro país, sino para construir una nación con pilares sólidos, pilares éticos, que representen la nueva institución democrática durante los siglos venideros", dijo.



5. Habló de "invasión" en Venezuela

Preguntada por su apoyo a una hipotética intervención militar de Estados Unidos, Machado respondió que Venezuela "ya ha sido invadida" y acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de dejar operar de forma libre a agentes rusos, iraníes y a grupos terroristas y carteles de drogas. "Venezuela ya ha sido invadida. Tenemos agentes rusos, tenemos agentes iraníes. Tenemos grupos terroristas como Hezbolá y Hamás operando libremente con el beneplácito del régimen. Tenemos a la guerrilla colombiana, los carteles de la droga, que han tomado el control del 60 % de nuestra población y que no solo están involucrados en el narcotráfico, sino también en la trata de personas y en redes de prostitución. Todo esto ha convertido a Venezuela en el centro criminal de las Américas", denunció.



La opositora venezolana dijo que lo que sostiene al Ejecutivo venezolano es un "fuerte sistema de represión" cuyos fondos proceden del tráfico de armas y del petroleo, y que cuando esos flujos se debiliten, "el régimen se terminará, porque eso es lo que le queda" y pidió a la comunidad internacional que ayude a cortarlos.



WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE