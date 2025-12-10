Hasta J Balvin pasó susto en Bogotá por temblor en la madrugada: "Un ataque al corazón"

J Balvin fue una de las millones de personas en Bogotá que este 10 de diciembre se despertó a la madrugada por un fuerte temblor. A través de sus redes sociales, el cantante paisa publicó un video tras ver interrumpido su sueño por el sismo y la alarma del lugar en el que se está quedando.



Temblor en Bogotá este 10 de diciembre

Según los datos revelados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) el sismo que sacudió a Colombia este miércoles 10 de diciembre tuvo su epicentro en Los Santos, Santander, y una magnitud de 5.8 en la escala de Richter, con una profundidad de 150 kilómetros, es decir, de mediana profundidad. A pesar de eso, el movimiento telúrico se sintió con intensidad en amplias zonas del país, especialmente en Bogotá.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Además, el momento exacto en el que se registró el temblor fue a las 3:27 de la madrugada, cuando gran parte de los habitantes del país todavía descansan. Fue por eso que a muchas personas, según se vio en videos de redes sociales, el sismo los sorprendió mientras dormía y tuvieron que salir de sus casas, atendiendo a las medidas de precaución necesarias, en pijama.

Por fortuna, autoridades en diferentes puntos del país en los que se sintió el temblor activaron inmediatamente sus unidades para realizar "barridos" e identificar afectaciones en personas o lugar, pero no se registraron accidentes ni personas heridas por el suceso.



J Balvin vivió temblor en Bogotá

José Álvaro Osorio Balvin, más conocido como J Balvin, publicó en sus historias de Instagram un curioso video en el que aseguró que se encuentra en Bogotá y que, como la mayoría de personas en la capital, quedó despierto en la cama a causa del temblor. Cabe destacar que el cantante paisa está en la ciudad porque el sábado 13 de diciembre tiene su gran show en el estadio El Campín.



"Estoy en Bogotá", expresó el cantante de 'Amarillo' en el video con voz de recién levantado y desde la cama. "Y me levantó este 'zamarronazo'. Dios mío, me levantó la verdadera alarma tectónica. Espero que todas las personas estén bien, aquí casi nos da un ataque al corazón", indicó el paisa en medio de risas y mientras buscaba información sobre lo ocurrido.



J Balvin regresa a Bogotá

Tras un espectáculo sin precedentes en la capital antioqueña, el siguiente gran evento en el calendario de J Balvin lo llevará a la capital del país. El artista se presentará el 13 de diciembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Este concierto representa otra parada crucial en su gira, llevando el mismo espectáculo de gran formato y producción que se verá en Medellín, para deleite de sus seguidores en la capital.



El show llega a la capital luego de que en Medellín el paisa diera un concierto de casi siete horas seguidas con más de 20 invitados del género en el escenario. A Bogotá se espera que el 'niño de Medellín' lleve un show con el mismo formato, ya que este escenario también será de 360° para que se pueda disfrutar desde cualquier parte del estadio y con invitados de lujo.

Publicidad

El espectáculo de Balvin cuenta con más de 70 bailarines estuvieron en tarima, de los cuales 56 son nacionales, seleccionados tras meses de ensayos para presentar un montaje impecable. Además, la producción técnica, el diseño del escenario y la creación de vestuario (en la que participaron más de 40 colombianos) fueron desarrollados principalmente por mano de obra local.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL