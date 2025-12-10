Video| Shakira sorprende al público al cantar 'Acróstico' por primera vez en vivo junto a sus hijos

En 2023 Shakira conmovió al mundo y a sus seguidores al lanzar Acróstico, una balada íntima interpretada al piano y dedicada a sus hijos Milan y Sasha. El tema se convirtió en un símbolo de fortaleza maternal y resiliencia, no solo por la sensibilidad de su letra, sino porque incluye las voces de sus dos hijos en la canción, un gesto que reforzó el mensaje de unidad familiar y de apoyo mutuo en tiempos difíciles. La canción, que habla de amor, reconstrucción y nuevos comienzos, dejó una marca profunda en sus seguidores.



Ahora, dos años después, esa misma letra volvió a emocionar al público, pero esta vez desde un escenario. Durante su concierto en Buenos Aires, parte de la segunda fase del Las Mujeres Ya No Lloran Tour actualmente llamada 'Estoy Aquí', Shakira invitó por primera vez a sus hijos a cantar con ella en vivo, creando un momento único que rápidamente se volvió viral en redes sociales y que ahora ha sido destacado como uno de los tantos instantes más emotivos de la gira.

La presentación ocurrió la noche del 9 de diciembre, durante la segunda fecha de la artista en el Estadio José Amalfitani, donde más de 45.000 asistentes se reunieron para verla. Aunque la artista ya había incluido ocasionalmente imágenes de los niños en pantallas durante interpretaciones previas de Acróstico, esta fue la primera vez que Milan y Sasha subieron formalmente al escenario para interpretar el tema a su lado.

En medio de la interpretación, y justo cuando estaba por iniciar el coro de la canción, ambos hermanos entraron al escenario para acompañar a su madre. Lo hicieron vestidos con trajes azul celeste que combinaban con el vestido de la barranquillera.



La reacción fue instantánea. Entre gritos y aplausos, miles de asistentes celebraron la aparición de los niños. Milan, de 12 años, saludó al público con seguridad antes de fundirse en un abrazo con Shakira y comenzar a cantar frente a todos. Minutos después se unió Sasha, de 10 años, quien recibió un beso afectuoso de la artista antes de iniciar su parte.



La escena se convirtió en un momento cargado de emoción y talento. Madre e hijos alternaron versos, armonizaron y se acompañaron con una naturalidad que sorprendió a los presentes. A pesar de su corta edad, ambos demostraron seguridad y profesionalismo, incluso frente al miles de personas.

El instante culminó con un abrazo de los tres en el centro del escenario, gesto que desató una ovación prolongada. Tras ello, Milan y Sasha se despidieron entre aplausos, mientras Shakira retomó el repertorio del concierto.

Más tarde, la cantante compartió el momento en su cuenta de Instagram. “Buenos Aires, gracias por este momento que nos durará por siempre. Fue mágico cantar con mis hijos y verlos sacar la música que llevan dentro, mientras vimos familias enteras también cantar y abrazarse”, escribió en la publicación, que superó los 4 mil ‘me gusta’ y reunió más de 12 mil comentarios en pocas horas.

La presentación también revivió el origen especial de Acróstico. Shakira ha explicado que la participación de sus hijos en la versión original no estuvo prevista desde el inicio. Fueron ellos quienes, tras escuchar la letra dedicada a ellos, le pidieron formar parte de la grabación. “Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y, al escuchar esta canción dedicada a ellos, me pidieron hacer parte”, contó entonces.

El lanzamiento de la canción marcó un momento significativo en la vida personal y artística de Shakira, pues llegó en medio de los cambios derivados de su separación. En su mensaje, la artista expresó el impacto emocional que tuvo esa colaboración familiar: “La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, es tan bonito ver cómo abren sus alas para empezar a realizar sus sueños. No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá”.



Letra de Acrostico - Shakira

Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Háblame que te voy a escuchar

Y aunque la vida me tratara así...

voy a ser fuerte solo para ti

Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo

La sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla, y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan. Los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

Se ha de entregar entero el corazón

Aunque le hagan daño sin razón

Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo

Una sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL