Tetoneros, gaminos y otros gentilicios más curiosos que existen en Colombia: ¿conoce alguno?

Colombia es un país de regiones profundamente diversas, donde cada rincón tiene una historia, una cultura y una forma particular de nombrar a sus habitantes. Esta riqueza se refleja en los gentilicios, términos que designan a las personas según su lugar de origen. Aunque algunos gentilicios son ampliamente conocidos y utilizados en el lenguaje cotidiano, otros resultan sorprendentes por su sonoridad, rareza o por el contexto histórico que los rodea.

Los gentilicios no solo cumplen una función identificadora, sino que también revelan aspectos lingüísticos, sociales y culturales de cada región. En Colombia, donde conviven más de mil municipios, existen cientos de gentilicios que van desde los tradicionales “bogotanos” o “cartageneros” hasta los más curiosos como “tetoneros”, “siderenses” o “gaminos”. Noticias Caracol le comparte los gentilicios más comunes y los más llamativos del país, con el objetivo de destacar la riqueza lingüística y cultural que caracteriza a la nación.



Gentilicios comunes y curiosos en Colombia

Le presentamos una recopilación organizada por departamentos, con explicaciones sobre el origen, uso y peculiaridades de cada gentilicio.



Antioquia

Paisas: aunque no es un gentilicio oficial, se utiliza para referirse a los habitantes de Antioquia, el Eje Cafetero y parte del norte del Valle del Cauca. Proviene de “paisano” y se ha convertido en una marca cultural.

Medellinenses: habitantes de Medellín.

Sabaneteños: de Sabaneta.

Envigadeños: de Envigado.

Titiribenses: de Titiribí.

Yarumaleños: de Yarumal.

Siderenses: de La Estrella, municipio del Valle de Aburrá. Este gentilicio es legítimo y reconocido oficialmente, aunque también se ha usado en zonas industriales como apodo derivado de “siderúrgica”.

Boyacá

Tunjanos: de Tunja.

Duitamenses: de Duitama.

Sogamoseños: de Sogamoso.

Ramiriquenses: de Ramiriquí.

Tibasoseños: de Tibasosa.

Gaminos: de Gamín, vereda en Boyacá. Aunque el término tiene connotaciones negativas en otros contextos, aquí es un gentilicio legítimo y neutral.

Santander

Bumangueses: de Bucaramanga.

Florideños: de Floridablanca.

Gironenses: de Girón.

Barranqueños: de Barrancabermeja.

Socorranos: de Socorro.

Cundinamarca y Bogotá

Bogotanos: de Bogotá. Aunque “rolos” se usa informalmente, no es un gentilicio oficial.

Chíenses: de Chía.

Soachunos: de Soacha.

Zipaquireños: de Zipaquirá.

Facatativeños: de Facatativá.

Guaduenses: de Guaduas.

Guachetunos: de Guachetá.

Valle del Cauca

Caleños: de Cali.

Palmiranos: de Palmira.

Buenaventureses: de Buenaventura.

Tuluenses: de Tuluá.

Zarzaleños: de Zarzal. En algunos contextos se ha oído “zarzalitas”, aunque no es oficial.

Atlántico

Barranquilleros: de Barranquilla.

Sabanalargueros: de Sabanalarga.

Malamberos: de Malambo.

Soledadenses: de Soledad.

Bolívar

Cartageneros: de Cartagena.

Turbayenses: de Turbaco.

Arjoneros: de Arjona.

Magangueleños: de Magangué.

Tetoneros: de El Teton, corregimiento en Bolívar. Este gentilicio llama la atención por su sonoridad y rareza.

Norte de Santander

Cucuteños: de Cúcuta.

Pamploneses: de Pamplona.

Ocañeros: de Ocaña.

Tolima

Ibaguereños: de Ibagué.

Espinalunos: de El Espinal.

Melgarenses: de Melgar.

Huila

Neivanos: de Neiva.

Opitas: aunque no es un gentilicio oficial, se usa ampliamente para referirse a los huilenses.

Garzoneños: de Garzón.

Meta

Villavicenses: de Villavicencio.

Acacireños: de Acacías.

Granadinos: de Granada.

Casanare

Yopaleños: de Yopal.

Aguazuleños: de Aguazul.

Taurameneros: de Tauramena.

Nariño

Pastoenses: de Pasto.

Ipialeños: de Ipiales.

Tumacureños: de Tumaco.

Cauca

Popayaneños: de Popayán.

Santanderinos: de Santander de Quilichao.

Puerto Tejanos: de Puerto Tejada.

Quindío

Armenios: de Armenia.

Calarqueños: de Calarcá.

Montenegrinos: de Montenegro.

Risaralda

Pereiranos: de Pereira.

Dosquebradenses: de Dosquebradas.

Santarrosanos: de Santa Rosa de Cabal.

Caldas

Manizaleños: de Manizales.

Chinchinenses: de Chinchiná.

Villamarianos: de Villamaría.

Amazonas

Leticianos: de Leticia.

Puerto Nariñenses: de Puerto Nariño.

Vaupés, Guainía y Guaviare

Mitúenses: de Mitú.

Iníridenses: de Inírida.

Sanjoseros: de San José del Guaviare.

Vichada

Puerto Carreñenses: de Puerto Carreño.

Gentilicios llamativos y poco conocidos en Colombia

Además de los gentilicios convencionales, estos son algunos que se destacan por su originalidad, rareza o contexto histórico:



Tetoneros: de El Teton, Bolívar.

de El Teton, Bolívar. Gaminos: de Gamín, Boyacá.

de Gamín, Boyacá. Siderenses: de La Estrella, Antioquia.

de La Estrella, Antioquia. Guachetunos: de Guachetá, Cundinamarca.

de Guachetá, Cundinamarca. Chigorodoseños: de Chigorodó, Antioquia.

de Chigorodó, Antioquia. Zarzalitas: variante informal de “zarzaleños”.

variante informal de “zarzaleños”. Tibasoseños: de Tibasosa, Boyacá.

de Tibasosa, Boyacá. Titiribenses: de Titiribí, Antioquia.

de Titiribí, Antioquia. Guaduenses: de Guaduas, Cundinamarca.

de Guaduas, Cundinamarca. Puerto Tejanos: de Puerto Tejada, Cauca.

Los gentilicios colombianos son una muestra viva de la diversidad cultural y lingüística del país. Algunos son ampliamente reconocidos y utilizados en medios de comunicación, mientras que otros permanecen en el ámbito local, como joyas lingüísticas que reflejan la historia y el carácter de cada comunidad. Conocerlos y usarlos correctamente es una forma de valorar la pluralidad nacional y de reconocer la identidad de cada región.

En un país donde cada municipio tiene su acento, sus costumbres y su forma de nombrar a sus habitantes, los gentilicios se convierten en una herramienta poderosa para entender la riqueza de Colombia. Desde los “tetoneros” hasta los “siderenses”, cada nombre cuenta una historia, y cada historia merece ser contada.



¿Por qué a los de La Estrella se les dice siderenses?

El gentilicio “siderense” que se utiliza para referirse a los habitantes del municipio de La Estrella, Antioquia, tiene un origen que no está directamente relacionado con el nombre del lugar, como ocurre en la mayoría de los casos. En lugar de derivarse de “estrella”, el término proviene de una elección cultural y lingüística que se consolidó con el tiempo entre sus habitantes y autoridades locales.



En Colombia, y especialmente en Antioquia, muchos gentilicios no siguen reglas gramaticales estrictas. Según expertos en lingüística y gramática, la formación de gentilicios es un fenómeno más cultural que normativo. Los pueblos eligen el sufijo que consideran más apropiado o distintivo, sin que exista una norma oficial que lo regule.

En el caso de La Estrella, se optó por el sufijo “-ense”, común en muchos gentilicios colombianos, y se tomó como raíz una forma alternativa del nombre del municipio. Así nació “siderense”, que ha sido adoptado oficialmente y se utiliza en documentos administrativos, campañas institucionales y medios locales. Incluso existe una campaña llamada “Orgullosamente Siderense”, que busca fortalecer el sentido de pertenencia entre los habitantes del municipio.

Este gentilicio también tiene una sonoridad que lo distingue de otros más previsibles como “estrellano” o “estrellense”, los cuales podrían generar confusión o resultar menos elegantes. “Siderense” evoca una identidad única, y aunque no tiene una relación directa con el significado literal de “estrella”, ha sido apropiado por la comunidad como símbolo de arraigo y tradición.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL