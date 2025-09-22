En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DESAPARICIÓN B KING
JORGE HERNANDO URIBE
PALESTINA
CARTA DE MADURO
LUISA AGUDELO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Bucaramanga mantiene rotación de pico y placa: así es la normativa del 22 al 27 de septiembre

Bucaramanga mantiene rotación de pico y placa: así es la normativa del 22 al 27 de septiembre

La Dirección de Tránsito confirma la continuidad del Pico y Placa en Bucaramanga, aplicando la rotación fija trimestral para vehículos particulares durante la semana del 22 al 27 de septiembre.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 22 de sept, 2025
Comparta en:
Pico y Placa Bucaramanga
Pico y placa en Bucaramanga -
Foto: Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad