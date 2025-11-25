¿De qué murió Gabriela Michel, famosa actriz de doblaje? Su hija Aislinn Derbez lo confirmó

La Asociación Nacional de Intérpretes de México (Andi) confirmó el fallecimiento de Gabriela Michel, madre de la actriz Aislinn Derbez y expareja de Eugenio Derbez, a los 65 años de edad. La noticia comenzó a circular la tarde del pasado lunes y, tras varias horas de incertidumbre, la institución lo ratificó mediante un comunicado oficial publicado en sus redes sociales.



En el mensaje, la Andi destacó la amplia trayectoria de Gabriela Michel, considerada una voz fundamental en la televisión y en la industria del doblaje en México. Entre sus interpretaciones más recordadas se encuentra la de Samantha Jones en la exitosa serie Sex and the city (Sexo en la ciudad), personaje que acompañó a miles de espectadores en su versión en español y que se convirtió en uno de los más emblemáticos de su carrera.

El comunicado expresó: “La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Gabriela Michel. Actriz mexicana con una amplia trayectoria en la televisión y el mundo del doblaje, su voz permitió a personajes, como Samantha Jones de la popular serie norteamericana a Sex and the city, poder ser escuchados en español. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”.

De acuerdo con información publicada por el medio mexicano Milenio, la actriz será despedida en una ceremonia íntima, reservada únicamente para sus familiares y amigos más cercanos.



La causa de la muerte de Gabriela Michel

Sobre la causa de su muerte, Aislinn Derbez —también hija del actor y comediante Eugenio Derbez— compartió un mensaje en sus redes sociales confirmando que su madre falleció a consecuencia de un infarto. “Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza, comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto”, escribió la hija de la actriz.



Aislinn agregó que, “en este momento necesito vivir mi duelo en paz en compañía de mi familia y procesar esta despedida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado”.



Hasta el momento, Eugenio Derbez, que fue pareja de Gabriela Michel, no se ha pronunciado sobre la muerte de la actriz.

Gabriela Michel fue una reconocida actriz de doblaje mexicana cuya voz dejó huella en cine y televisión. Nació el 24 de octubre de 1960 en Ciudad de México e inició su carrera en los estudios de doblaje durante la década de los ochenta. Con el tiempo, se convirtió en una voz habitual para el público hispanohablante, participando en proyectos que marcaron generaciones.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran la Reina Clarion en la saga Tinkerbell, Donna Hynde en Cuentos que no son cuento, y apariciones en películas como Santa Cláusula. Sin embargo, el papel que consolidó su legado fue el de Samantha Jones en Sex and the City, que la posicionó como una figura clave en la industria del doblaje.



Otros doblajes realizados por Gabriela Michel

A todo ritmo: Hecho en Japón – Georgia Jones (2012)

Fuerza-G – Voces adicionales (2009)

La mansión embrujada – Madame Leota (Jennifer Tilly) (2003)

La gran aventura de Beary – Trixie St. Claire (Candy Ford) (2002)

Juegos sexuales – Enfermera (Alaina Reed-Hall) (1999)

RocketMan – Madre de Fred (Shelley Duvall) (1998)

Rush Hour: Una pareja explosiva – Johnson (Elizabeth Peña) (1998)

Juego de gemelas – Marva Kulp Jr. (Maggie Wheeler) (1998)

Perdidos en el espacio – Maureen Robinson (Mimi Rogers) (1998)

Romy y Michele – Toby Walters (Camryn Manheim) (1997)

Sé lo que hicieron el verano pasado – Recepcionista (1997)

Boogie Nights: Juegos de placer – Becky Barnett (Nicole Ari Parker) (1997)

Con Air: Riesgo en el aire – Sally Bishop (Rachel Ticotin) (1997)

Tierra de policías – Rose Donlan (Cathy Moriarty) (1997)

El pez de la suerte – Kim (Sheila Kelley) (1992)

Coctel – Kerry Coughlin (Kelly Lynch) (1988, redoblaje)

