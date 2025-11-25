En vivo
¿De qué murió Gabriela Michel, famosa actriz de doblaje? Su hija Aislinn Derbez lo confirmó

Entre sus interpretaciones más recordadas se encuentra la de Samantha Jones en la exitosa serie Sex and the city. “En este momento necesito vivir mi duelo en paz", dijo su hija.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 25 de nov, 2025
Gabriela Michel, actriz de doblaje fallecida en México -
Redes sociales

