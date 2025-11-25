Lo más buscado en Google antes del Black Friday y sus precios: vuelos, celulares, consolas y más

A pocos días del Black Friday 2025, el comportamiento de búsqueda en Google por parte de los consumidores colombianos revela que el país se prepara para una jornada de compras marcada por el interés en tecnología, viajes, moda y marcas premium. Así lo reflejan los datos de Google Trends, que muestran aumentos significativos en categorías y tiendas específicas. Según el análisis del último día, varias búsquedas crecieron de forma excepcional, evidenciando qué productos y categorías podrían protagonizar el evento de descuentos más esperado del año.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En 2025, Colombia tendrá su próximo Black Friday del 28 al 30 de noviembre, siendo la oportunidad para muchos consumidores de adelantar la compra de regalos navideños o adquirir productos de mayor valor aprovechando los descuentos temporales. El evento no está ligado al calendario festivo colombiano, pues viene de una tradición estadounidense que marca el comienzo de la temporada de compras de fin de año.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Lo más buscado en Colombia antes del Black Friday, según Google Trends

El top 5 de términos con mayor incremento en Colombia son variados. En el top 1 se encuentra la "Dyson Black Friday", que registró un aumento de +450%, impulsado por el creciente interés en electrodomésticos de gama alta, especialmente aspiradoras y herramientas de cuidado personal. Le sigue otros términos que abarcan tiendas de tecnología, ropa y belleza:



Mattelsa Black Friday, con un +170%.

Katronix con +160%

iShop Colombia con +140%

Perfumes Black Friday, con un crecimiento del +130%

Otra tendencia relevante es el interés por "Black Friday Alkosto 2025", que aumentó +180%. Asimismo, los usuarios incrementaron sus búsquedas sobre viajes, especialmente con "Vuelos Black Friday" (+70%) y preguntas como “¿Cuándo es el Black Friday 2025?” (+60%) o "Hasta cuándo va el Black Friday en Colombia" (+110%). Lo anterior por la compra anticipada de vuelos para temporada navideña y comienzos de 2026.



Entre las búsquedas que aumentaron sin un porcentaje especificado, destacan términos como Wingo Black Friday, Ofertas Black Friday 2025, PlayStation 5, PS Plus Black Friday, Black Friday H&M y Pepe Ganga Black Friday (esta última sí con un aumento de +90%). La repetición de consultas relacionadas con PlayStation 5, una de ellas con aumento del +90%, es por el interés en estas épocas por consolas y videojuegos en el país.



Precios de lo más buscado en Google antes de dar inicio el Black Friday

Dyson

Secador Supersonic (5 accesorios): $2.354.400 COP (antes $2.769.900)

Plancha Corrale Fresa/Rosa: $2.711.400 COP (antes $3.449.900)

Moda (Mattelsa)

Camisetas y tanks: desde $53.400 COP

Jeans: entre $107.400 y $119.400 COP

Vestidos y faldas: $77.400 – $89.400 COP

Pantalones: aprox. $125.400 COP

iShop (Apple)

iPhone 17: desde $4.679.000 COP

iPhone 16: desde $4.289.000 COP

iPhone 15: desde $3.399.000 COP

iPhone 13: desde $2.199.000 COP

iPad Air M3 (11”): desde $2.939.000 COP

AirPods: desde $1.069.000 COP

MacBook Air 13”: $3.999.000 COP (antes $4.499.000)

Perfumes

Calvin Klein – Ck In2U For Her: $172.990 COP (antes $289.900), en Falabella.

Moschino – Pink Fresh: $139.990 COP (antes $479.900), en Falabella.

Versace – Eros Flame: $449.990 COP (antes $932.990), en Falabella.

Carolina Herrera – 212 NYC: $589.990 COP (antes $1.084.000), en Falabella.

Moschino – Toy Boy: $299.990 COP (antes $519.990), en Falabella.

Carolina Herrera – Perfume: $546.000 COP, , en Falabella.

Versace – Eau Fraîche Pour Homme: $199.990 COP (antes $499.990), en Falabella.

Michael Kors – Gorgeous: $159.990 COP (antes $499.900), en Falabella.

Descuentos: hasta 50% en Dior, Prada, Armani, Hugo Boss, Paco Rabanne.

Vuelos

Avianca



Nacionales: desde $79.900 COP

Internacionales: desde USD $66 (aprox. $270.000 COP)

Wingo



Bogotá–Barranquilla: $90.601 COP

Cali–Bogotá: $91.601 COP

Bogotá–Panamá: USD $99

Tiendas y marcas que tienen descuentos por el Black Friday 2025

Falabella Colombia

Período: 18 nov‑3 dic (Black Days y Black Friday). Estos son algunos descuentos:



Televisores Samsung Crystal UHD 70″: −53 % (antes COP 5.299.900 y luego COP 2.499.900).

TV Smart 55″: −57 %.

Celulares Samsung Galaxy S24 FE: −45 % (de COP 3.099.900 a COP 1.699.900).

Celulares Galaxy A56 256 GB: −53 %.

Éxito

Período: 14 nov‑2 dic (Black Days).

Descuentos: hasta −60 % en celulares, televisores (LG, Samsung, Hisense), tecnología, electrodomésticos, moda y mercado

Alkosto

Período: 20‑30 nov.

Descuentos: hasta −60 % en tecnología y electrodomésticos

Ktronix

Período: 20 nov‑5 dic.

Descuentos: en electrónica (celulares, TVs, consolas, portátiles y otros electrodomésticos) incluye envío gratis y devolución 30 días.

Mercado Libre Colombia

Período: 18 nov‑1 dic.

Descuentos: pequeños gadgets hasta −65 %, smartphones −61 %, TV −60 %.

Homecenter (Sodimac)

Período: 24 nov‑3 dic (Black Days y Black Friday).

Descuentos: electrodomésticos, muebles, herramientas y decoración hasta −50 %.

Jumbo Colombia

Publicidad

Período: 27 nov‑4 dic (Black Days). Estos son algunos descuentos:



Tecnología y electrodomésticos: −20 % a −50 %.

Supermercado: hasta −45 % con tarjeta Cencosud.

Amazon

Participará con rebajas en múltiples categorías (tecnología, hogar). Hay descuentos de hasta más del 50% en juguetes, tecnología, electrodomésticos, ropa y mucho más

Dafiti

Período: 28‑30 nov.

Descuentos: hasta −60 % en moda, calzado y marcas reconocidas (Adidas, Levi's, Puma, etc.).

Adidas Colombia

Período: 28 nov‑alrededor de 1 dic.

Descuentos: hasta −50 % en tenis y ropa (Samba, Gazelle, Superstar, NY 90).

Nike Colombia

Descuentos: hasta −50 % en calzado y ropa deportiva; modelos destacados incluyen Vaporfly 4, Alphafly 3 (−40 %).

Arturo Calle

En la página web de esta reconocida marca de ropa se puede observa que hay descuentos en prendas para hombres, mujeres y niños. La jornada de descuentos empieza el 24 de noviembre y se extiende hasta el 28 de noviembr

Apple

Período: 28 nov‑1 dic.

Descuento: celulares, iPads, Apple Watch y otros artículos de esta reconocida marca tendrán descuentos y promociones

Samsung Colombia

Black Friday oficial con cupones (10 % adicional en Galaxy S25 Ultra, Z Fold7, etc.).

Lenovo Colombia

Ofertas en portátiles, desktops y tablets (sin porcentaje específico); se anuncian "ofertas exclusivas".

HP Online Colombia

Black Friday con productos con descuento (portátiles, impresoras y accesorios) con envíos gratis en algunos artículos seleccionados.

Estas son solo algunas de las muchas tiendas y almacenes de cadena que ofrecen descuentos por cuenta del Black Friday. Puede visitar la página web oficial de estas marcas o acercarse a los puntos físicos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co