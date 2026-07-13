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Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Video captó violento ataque de un bisonte que lanzó por los aires a turista en Estados Unidos

Video captó violento ataque de un bisonte que lanzó por los aires a turista en Estados Unidos

El ataque, captado en video por un fotógrafo que se encontraba en el lugar, ocurrió mientras la víctima y su nieto se detenían para observar y tomar fotografías del animal.

Por: EFE
Actualizado: 13 de jul, 2026
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Video captó violento ataque de un bisonte que lanzó por los aires a turista en Estados Unidos
Turista de 65 años se recupera tras sobrevivir al ataque de un bisonte. -
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Un turista estadounidense que fue embestido y lanzado por los aires por un bisonte en el Parque Nacional de Yellowstone, en Wyoming, se recupera de las heridas tras ser sometido a una cirugía. El hombre fue identificado como Carl Isom-McDaniel, de 65 años, un residente de Washington que estaba de viaje con su nieto.

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El hombre sufrió múltiples fracturas durante el encuentro con el animal que lo lanzó como si fuera un muñeco de trapo en un campamento, cerca del lago Yellowstone, según reportó el Cascadia Daily News.

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Turista de 65 años se recuperó tras sobrevivir al ataque de un bisonte

Un video del ataque, captado por el fotógrafo Mike MacLeod, muestra al animal agitado revolcándose en la tierra junto a un camino del campamento. MacLeod dijo a The New York Times que cuando el bisonte se levantó de la tierra pateaba como un caballo de rodeo y estaba "claramente muy agitado".

En ese momento Isom-McDaniel y su nieto, que pasaban por el lugar, se detuvieron a tomar fotos del animal. Inicialmente se ve al bisonte ir hacia una camioneta que pasaba cerca de los dos, pero, una vez que el vehículo se marchó, el bisonte empezó a perseguir al abuelo y su nieto en medio de un bosque de pinos.

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El nieto logró escapar corriendo, pero el bisonte alcanzó al abuelo, enganchándolo con un cuerno cerca de la cadera antes de arrojarlo hacia arriba, según muestran las imágenes.

"Supe que estaba en peligro porque el bisonte no se iba. Se quedó justo encima de Carl y estaba realmente furioso. Movía la cabeza de arriba abajo y mostraba toda esa conducta agresiva", explicó MacLeod al diario neoyorquino.

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Finalmente el fotógrafo y otras personas que acampaban ahuyentaron al animal y socorrieron al herido. El hombre estaba consciente y de buen ánimo, a pesar del intenso dolor, señaló el Cascadia Daily News.

Los bisontes pueden pesar hasta 900 kilogramos y, a pesar de su enorme tamaño, pueden correr a una velocidad de hasta 48 kilómetros por hora.

EFE

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