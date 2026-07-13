Pastor fue acusado del asesinato de su esposa casi 20 años después de su muerte: la razón

Después de casi dos décadas de que la muerte de una mujer durante una caminata en el Parque Nacional Zion, en Utah, Estados Unidos, fuera considerada un accidente, las autoridades de Utah reabrieron la investigación. Se trata del caso de Bernadette Vander Meer, una mujer que falleció el 22 de agosto de 2006 mientras realizaba una caminata junto a su esposo, David Vander Meer, en el recorrido de Angel's Landing, un sendero reconocido por sus pendientes pronunciadas y sus zonas de alto riesgo.

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En ese momento, David informó a los equipos de emergencia que su esposa había caído al vacío durante la caminata. Al no existir testigos presenciales y sin evidencia suficiente para demostrar otra hipótesis, las autoridades determinaron que se trataba de un accidente. Sin embargo, nuevas declaraciones y el testimonio de varias personas llevaron a que la Fiscalía del condado de Washington decidiera reabrir la investigación y revisar nuevamente todo lo ocurrido aquel día.

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¿Por qué se reabrió el caso de mujer que murió en parque de Utah?

Desde el fallecimiento de Bernadette, sus padres manifestaron que nunca estuvieron convencidos de la versión oficial, de acuerdo con la información recogida por CNN. Según relataron posteriormente a los investigadores, su hija era una excursionista con experiencia y conocía bien este tipo de recorridos, por lo que les resultaba difícil creer que hubiera sufrido una caída accidental.



Además, aseguraban que el matrimonio atravesaba problemas desde hacía tiempo. La madre de Bernadette declaró que antes del viaje su hija le había contado que estaba decepcionada de su relación y que incluso había pensado en divorciarse. También recordó que días antes de la caminata conversaron sobre los seguros de vida que ambos habían ampliado recientemente, aumentando considerablemente el monto de la cobertura; este detalle había pasado desapercibido en su momento.



El caso permaneció prácticamente sin movimiento hasta 2022, cuando un antiguo integrante del grupo juvenil dirigido por David Vander Meer alertó a las autoridades sobre presuntos comportamientos inapropiados del pastor con menores de edad. Y aunque inicialmente esa información no produjo avances importantes, todo cambió en 2025 cuando Barry Diamond, un pastor que había sido superior de David años atrás, decidió acudir nuevamente ante la Fiscalía.

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Diamond afirmó que durante mucho tiempo varias personas le habían contado experiencias relacionadas con el comportamiento del exlíder religioso y consideraba que la muerte de Bernadette debía investigarse nuevamente. A partir de ese momento, la teniente investigadora Jessica Bate comenzó a entrevistar a antiguos miembros del grupo juvenil y revisó documentos, registros telefónicos y otros elementos que no habían sido analizados en profundidad durante la investigación inicial.



El testimonio de una mujer que cambió el rumbo del caso

Uno de los relatos que más peso tuvo en la nueva investigación fue el de una mujer identificada únicamente con las iniciales SH. Según su declaración, conoció a David cuando era menor de edad y él ejercía como pastor juvenil. Con el paso del tiempo, aseguró que la relación dejó de ser únicamente pastoral y terminó convirtiéndose en un vínculo sentimental y sexual que comenzó cuando ella todavía era adolescente.

Durante la investigación explicó que David mantenía encuentros con ella en distintos lugares y que incluso alquiló un apartamento para poder verla con mayor frecuencia. La mujer también afirmó que Bernadette en su momento sospechaba de esa relación y que existían constantes discusiones dentro del matrimonio. Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue que SH aseguró que David le había dicho en una oportunidad que solo podrían estar juntos "si Bernadette ya no estaba viva".

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Según su versión, esa conversación ocurrió poco antes del viaje al Parque Nacional Zion. Además, relató que apenas unos meses después de la muerte de Bernadette retomó la relación con David y posteriormente ambos llegaron a casarse. Así las cosas, La Fiscalía también revisó nuevamente el relato entregado por David en 2006. En aquella oportunidad había dicho que cuando llegaron a la cima del sendero ya estaba amaneciendo y que se encontraba tomando fotografías cuando escuchó el grito de su esposa.

Sin embargo, investigadores consultaron registros astronómicos y datos oficiales para establecer la hora exacta del amanecer ese día. Los resultados indicaron que, cuando David realizó la llamada al servicio de emergencias, el sol todavía no había iluminado completamente esa zona del parque debido a la geografía del lugar. Para los investigadores, esa diferencia de tiempo debilitaba una parte importante de su declaración.

Con toda la información recopilada durante los últimos meses, la Fiscalía presentó una orden de arresto contra David Vander Meer y las autoridades lo acusaron formalmente de asesinato y fraude al seguro, argumentando que, tras la muerte de Bernadette, había cobrado por lo menos más de medio millón de dólares correspondientes a la póliza de vida de su esposa.

David fue detenido el 22 de junio de este año y permanecía bajo custodia mientras avanzaba el proceso de extradición y las audiencias judiciales. No obstante, antes de comparecer ante el juez fue encontrado inconsciente dentro de su celda. La Policía de Las Vegas informó que junto a él había una nota de suicidio y un testamento escrito a mano. Y aunque fue trasladado a un hospital, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

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Con su muerte, el proceso penal quedó sin posibilidad de llegar a juicio y nunca existirá una sentencia judicial sobre las acusaciones presentadas en su contra.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co