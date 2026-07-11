NASA lanzó convocatoria para vivir como astronauta durante un año: estos son los requisitos

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) anunció una nueva convocatoria para encontrar a cuatro personas que participen en un experimento diseñado para estudiar cómo sería una misión de larga duración hacia la Luna y Marte. El proyecto hace parte del programa Moon and Mars Exploration Analog (MMEA) y está previsto para iniciar, de manera tentativa, en agosto de 2027 en el Centro Espacial Johnson, ubicado en Houston, Texas.

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Y aunque los participantes no abandonarán la Tierra, vivirán durante varios meses en ambientes que reproducen muchas de las condiciones que enfrentarían los astronautas en un viaje interplanetario. La investigación permitirá analizar el comportamiento humano, el estado físico y la adaptación psicológica durante misiones prolongadas. De acuerdo con la NASA, la información obtenida servirá para preparar futuras expediciones del programa Artemis y los planes de exploración humana hacia Marte.

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¿Cómo será la misión de simulación de la NASA?

El programa tendrá una duración total de 14 meses. De ese tiempo, los voluntarios pasarán aproximadamente 12 meses dentro de dos hábitats especialmente diseñados, mientras que los dos meses restantes estarán destinados al entrenamiento previo y a las actividades posteriores a la misión. La portavoz de la NASA, Kelsey Spivey, explicó a CNN que la investigación estará dividida en tres etapas.



La primera "tendrá lugar dentro de una nave espacial simulada de 650 pies cuadrados (60 metros cuadrados), donde los voluntarios vivirán como si estuvieran viajando desde la Tierra a la Luna o Marte", y cada integrante contará con un espacio privado para dormir, trabajar y descansar, además de un pequeño baño adaptado para la misión.



En una segunda fase, los participantes pasarán a un hábitat que representa una base en la superficie de otro planeta. Allí deberán realizar actividades similares a las previstas para futuras misiones reales.

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Finalmente, la tripulación regresará a la nave utilizada durante el inicio de la misión para completar la simulación del viaje de regreso a la Tierra.



¿Cuál es el objetivo de la convocatoria de la NASA?

Uno de los aspectos centrales de esta investigación será analizar cómo reaccionan las personas al llamado "tiempo marciano". En Marte, un día - conocido como un "sol"- dura cerca de 40 minutos más que un día terrestre. Esa diferencia, aunque parece pequeña, puede alterar los ciclos normales de sueño, afectar el rendimiento físico y modificar procesos fisiológicos que aún continúan siendo estudiados.

"Los participantes en la investigación voluntaria contribuyen enormemente a la base de conocimientos ayudando a la NASA a caracterizar los riesgos y probar contramedidas para mejorar el rendimiento humano durante misiones de exploración espacial de larga duración", indicó el vocero de la agencia.



Estos son los requisitos para participar en la convocatoria

Ser ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes con tarjeta verde

Tener entre 30 y 55 años

Hablar inglés con fluidez

Medir máximo 1,88 metros de estatura

Superar evaluaciones médicas y psicológicas

No presentar restricciones alimentarias

No tener antecedentes de sonambulismo

No depender del uso de medicamentos para dormir

Además, deben ser personas con perfiles similares a los exigidos para ser astronautas

La NASA solicita títulos universitarios en áreas como ingeniería, ciencias biológicas, ciencias físicas o matemáticas. También podrán aplicar quienes tengan estudios avanzados en disciplinas STEM, mientras que la experiencia militar será considerada dentro del proceso de selección.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co