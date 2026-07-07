¿Quién es la novia de Erling Haaland y cuál es su conexión con Colombia?

Erling Haaland no solo se ha convertido en una figura estelar del fútbol a nivel mundial con su desempeño como mediocampista de la Selección Noruega, también en las redes sociales por su personalidad y por las fotografías que comparte antes y después de cada partido. En Colombia, algo que ha llamado particularmente la atención son algunas publicaciones en redes sociales que aseguran que la novia del deportista tiene raíces colombianas.



¿Quién es la novia de Erling Haaland?

Isabel Haugseng Johansen es el nombre de la novia de Erling Haaland. Hasta donde se sabe, Isabel y Erling son novios hace varios años, mucho antes de que el futbolista alcanzara la fama en su país y de manera internacional. Ella, al igual que él es deportista, y tiene 22 años de edad.

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Los noruegos, según reportes de medios internacionales, se conocen desde que eran adolescentes, cuando juntos daban sus primeros pasos como futbolistas en el Bryne Fotballklubb. Primero fueron amigos porque Isabel integró las categorías juveniles del mismo club, pero con el tiempo esa amistad se transformó en algo más.

Aunque su carrera no tomó el camino del profesionalismo, su pasado en las canchas le otorga una ventaja competitiva en su relación. Según el propio delantero del Manchester City, el hecho de que ella entienda el juego es fundamental, aunque bromea diciendo que Isabel llega a cansarse cuando él insiste en seguir viendo partidos tras regresar del entrenamiento.



A pesar de que se conocían desde niños por crecer en el mismo pueblo y entrenar en el mismo club, el destino no unió sus caminos de forma sentimental hasta 2021, cuando Haaland ya brillaba en el Borussia Dortmund. Un detalle que el delantero suele compartir entre risas es que fue Isabel quien tomó la iniciativa. Lejos de la imagen del futbolista conquistador, Haaland confesó a la televisión pública noruega NRK que ella fue quien le envió el primer mensaje, demostrando interés cuando él aún no lo había hecho.



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Un punto de inflexión en sus vidas ocurrió en diciembre de 2024, cuando dieron la bienvenida a su primer hijo. La paternidad ha transformado a Haaland, quien asegura que ahora se siente mejor que nunca y que su hijo le ayuda a olvidar el fútbol en cuanto cruza la puerta de su hogar. En este entorno familiar, Isabel ejerce un rol protector, manteniendo un perfil bajo en sus redes sociales —donde ya supera el medio millón de seguidores— para salvaguardar la privacidad de su familia mientras apoya incondicionalmente a su pareja desde las gradas.



¿Es verdad que la novia de Haaland es colombiana?

En el entorno digital de los últimos meses, se ha propagado con fuerza la idea de que la novia de Haaland posee ascendencia colombiana. Esta teoría ha generado un gran revuelo entre la afición cafetera, ansiosa por encontrar un vínculo entre el mejor '9' del mundo y su tierra. Sin embargo, es crucial acudir a la verificación de los hechos.

Por el momento, no hay fuentes ni registros oficiales que confirmen la relación de Isabel con Colombia. Aunque diversas publicaciones en redes sociales y algunos portales han sugerido que Isabel podría tener raíces colombianas, hasta la fecha no existe ninguna confirmación pública, documentación verificable ni testimonio de la pareja que respalde esta información. Isabel es presentada consistentemente como una ciudadana noruega, nacida y criada en Bryne. Esta clase de rumores suelen alimentarse de la viralidad de las redes sociales, donde una afirmación sin sustento puede convertirse en "verdad" aparente en cuestión de horas.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co