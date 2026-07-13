Desmantelan en Ibagué una red que usaba IA para estafar a más de 500 personas con falsas visas

Una investigación adelantada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de agencias internacionales, permitió identificar una organización dedicada a cometer estafas relacionadas con supuestos procesos migratorios hacia Estados Unidos. El operativo se desarrolló en la ciudad de Ibagué, donde las autoridades realizaron tres diligencias de allanamiento en inmuebles que, según la investigación, eran utilizados como centros de operación para contactar y engañar a las víctimas.

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Durante la intervención fueron capturadas cinco personas señaladas de integrar la estructura, la cual habría afectado a ciudadanos de Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México y Perú. Las autoridades indicaron que la investigación contó con el apoyo del Centro Americano Contra el Cibercrimen de Ameripol, la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

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Así ofrecían falsas visas y permisos de residencia

De acuerdo con la información recopilada por los investigadores, la organización difundía anuncios en redes sociales donde ofrecía supuestos servicios para obtener visas, permisos de residencia permanente y otros beneficios migratorios hacia Estados Unidos. Una vez las personas manifestaban interés, eran contactadas por integrantes de la red mediante llamadas telefónicas, aplicaciones de mensajería y videollamadas.



Los investigadores establecieron que los presuntos delincuentes buscaban generar confianza presentándose como abogados especializados, asesores migratorios o funcionarios vinculados a entidades estadounidenses. Según la Policía, las víctimas recibían explicaciones sobre procesos migratorios, requisitos y pagos que supuestamente hacían parte del trámite oficial. Las sumas de dinero solicitadas variaban entre 500 y 2.000 dólares por cada supuesto proceso migratorio.

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"Mediante la modalidad de DeepFace alteraban sus rostros y acentos durante las videollamadas, logrando suplantar con alta fidelidad a funcionarios consulares y miembros de agencias gubernamentales estadounidenses. Para captar a sus víctimas, la red criminal había diseñado y administraba más de 100 perfiles falsos en distintas redes sociales", indicó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, Director de Investigación Criminal e INTERPOL.

Durante las investigaciones también se estableció que administraban más de 100 perfiles falsos en diferentes redes sociales, desde donde promocionaban sus servicios y captaban nuevas víctimas. Además, empleaban sistemas automatizados para responder mensajes, enviar información personalizada y mantener contacto permanente con quienes estaban interesados en iniciar los supuestos trámites.

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"El uso de inteligencia artificial como un factor multiplicador del fraude, les permitía la automatización de mensajes, la generación masiva de contenidos y guiones personalizados, así como el empleo de chatbots para la atención inicial de las víctimas. Asimismo, se evidenció la utilización de técnicas de síntesis y clonación de voz, además de recursos audiovisuales manipulados, orientados a la suplantación de identidad de supuestos asesores migratorios"



Los hallazgos de autoridades durante allanamientos

En los registros adelantados por los investigadores fueron encontrados diferentes elementos que, según la Fiscalía, eran utilizados para ejecutar las actividades ilícitas. Entre el material incautado figuran 28 teléfonos celulares, cinco computadores, una tableta digital y una cámara de video. También fueron hallados documentos gubernamentales falsificados de Estados Unidos, formatos relacionados con procesos migratorios, libretas con información sobre las víctimas y guías con preguntas que los integrantes de la organización utilizaban durante las llamadas.

Las autoridades igualmente incautaron banderas, escudos, emblemas y prendas que imitaban las utilizadas por agencias del gobierno estadounidense. Dentro de los elementos encontrados había una toga con insignias oficiales y un uniforme falso de la agencia Homeland Security Investigations (HSI), los cuales, según la investigación, eran usados durante las videollamadas para generar confianza entre las víctimas.

En los inmuebles también fueron encontrados más de 330.000 dólares falsificados, 13 millones de pesos en efectivo y dos cheques fraudulentos del Bank of America por un valor cercano a los 430.000 dólares, "además de 17 bloques de marihuana con un peso total de 9.180 gramos". Durante el operativo fueron capturados Diana Murillo Vásquez, Johanna Murillo Vásquez, Jhon García, Sebastián Montealegre y María Cruz.

Tres de los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien legalizó las capturas. Posteriormente, la Fiscalía les imputó delitos relacionados con violación de datos personales, falsedad personal agravada por el uso de herramientas tecnológicas, utilización ilícita de redes de comunicaciones, falsedad en documento privado, tráfico de moneda falsificada y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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En cuanto a los otros dos capturados, las autoridades informaron que fueron objeto de medidas administrativas dentro del procedimiento adelantado.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co