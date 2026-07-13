Esto fue lo que hallaron las autoridades en el centro estético donde fue atendida Adriana Manotas

Material quirúrgico, residuos biológicos y cerca de 108 elementos fueron encontrados y decomisados durante el operativo realizado por las autoridades en el establecimiento donde murió Adriana Manotas Rodríguez. La Secretaría Distrital de Salud informó que el lugar continuaba prestando servicios de salud pese a las medidas sanitarias que estaban vigentes desde noviembre de 2025.



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En un comunicado emitido el 12 de julio de 2026, la entidad expresó sus condolencias a la familia de Adriana Manotas Rodríguez y señaló que continuará trabajando junto con las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento del caso.



Hallazgos durante el allanamiento

La Secretaría Distrital de Salud indicó que el allanamiento se llevó a cabo el 10 de julio de 2026 por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Una vez la autoridad judicial autorizó el ingreso al inmueble, equipos técnicos de la entidad participaron en el operativo para desarrollar las acciones de inspección, vigilancia y control que les corresponden.

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De acuerdo con el comunicado, durante la diligencia fueron encontrados material quirúrgico y residuos biológicos, lo que supone que en el lugar se estaban realizando procedimientos invasivos sin cumplir los requisitos establecidos por la normatividad vigente.

La entidad explicó que la intervención tuvo como objetivo verificar la situación sanitaria del establecimiento y determinar si se estaban acatando las medidas previamente impuestas por la autoridad sanitaria.



El establecimiento tenía medidas sanitarias desde 2025

La Secretaría Distrital de Salud recordó que en noviembre de 2025, durante labores de inspección, vigilancia y control, había impuesto dos medidas sanitarias de seguridad en ese mismo sitio.



Una de ellas estaba dirigida al establecimiento y la otra al profesional médico que prestaba servicios allí, debido a que, según la entidad, no se encontraban debidamente habilitados para la prestación de servicios de salud.

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El comunicado señala que ambas medidas eran de obligatorio cumplimiento, permanecían vigentes y tenían como propósito prevenir riesgos para la salud de la ciudadanía.

Sin embargo, la Secretaría indicó que dichas medidas fueron vulneradas al continuar desarrollándose actividades en el lugar.

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Durante la diligencia adelantada el 10 de julio, la autoridad sanitaria manifestó que evidenció que las condiciones que dieron origen a las medidas impuestas en 2025 no habían sido subsanadas.

La Alcaldía de Bogotá también señaló que, tras consultar las bases de datos oficiales, el establecimiento no aparecía habilitado como prestador de servicios de salud. De igual forma, indicó que la persona registrada como representante legal del lugar no cuenta con habilitación para ejercer como profesional de la salud.

Noticias Caracol conoció que el establecimiento figuraba ante las autoridades sanitarias con registro como peluquería. Si bien contaba con autorización para prestar algunos servicios de belleza, no estaba habilitado para realizar procedimientos quirúrgicos. Por esta razón, las autoridades continúan con la investigación para establecer las circunstancias del caso.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, la Resolución 2117 de 2010 establece que las peluquerías, barberías y salas de belleza hacen parte de la denominada estética ornamental, categoría que únicamente autoriza la prestación de servicios no invasivos orientados al cuidado superficial del cuerpo.

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Asimismo, autoridades indicaron que el establecimiento continuaba prestando servicios de salud, pese a las restricciones establecidas por la autoridad sanitaria.

Como resultado de la intervención, la Secretaría Distrital de Salud impuso dos nuevas medidas sanitarias consistentes en la clausura temporal total del establecimiento y el decomiso de cerca de 108 materiales y objetos.

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Entre los elementos decomisados se encontraban equipos biomédicos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos. Según la entidad, estas acciones buscan proteger la salud de la ciudadanía e impedir que dichos elementos continúen siendo utilizados.

La Secretaría agregó que continuará articulando sus actuaciones con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Metropolitana de Bogotá y las demás autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento del caso y adelantar las acciones necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a presentarse.

Operativos en otros establecimientos de Bogotá

En el mismo comunicado, la Secretaría Distrital de Salud informó que mantiene acciones permanentes de inspección, vigilancia y control sobre los establecimientos que prestan servicios de salud en Bogotá.

Como parte de esas labores, señaló que el 9 de julio participó en operativos liderados por la Fiscalía General de la Nación, junto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Judicial, el Invima y la Superintendencia Nacional de Salud.

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Las intervenciones se realizaron de manera simultánea en varios sitios de la ciudad con el propósito de verificar la prestación de servicios de salud y recaudar material probatorio dentro de investigaciones en curso.

Según la entidad, durante esa jornada se inspeccionaron instituciones prestadoras de servicios de salud y otros inmuebles donde presuntamente se desarrollaban procedimientos relacionados con cirugía estética.

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Como resultado de las verificaciones, la Secretaría informó que impuso medidas sanitarias de seguridad, entre ellas la suspensión de servicios, así como medidas de decomiso, destrucción y desnaturalización de medicamentos, dispositivos médicos e insumos.

La entidad señaló que estas actuaciones permitieron identificar irregularidades sanitarias y evidenciar la presunta realización de procedimientos invasivos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, situación que, según indicó, representaba un riesgo para la vida y la salud de las personas.

Finalmente, la Secretaría Distrital de Salud reiteró su compromiso con la protección de la salud de la ciudadanía e invitó a reportar establecimientos o procedimientos presuntamente irregulares a través de sus canales oficiales de atención.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co