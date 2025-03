VIDEO | Hombre en silla de ruedas sorprendió al arrodillarse y pedirle matrimonio a su novia

Un hombre se robó la atención en un restaurante de Estados Unidos al protagonizar un romántico episodio junto a su pareja. A pesar de estar en una silla de ruedas, el sujeto se las ingenió para arrodillarse y pedirle matrimonio a su novia.

La pedida de mano ha sido una tradición en muchas culturas por años. Se suele ver que el hombre prepara un escenario romántico y sorprende a su pareja con la propuesta de rodillas y con el anillo de compromiso. Ahora, muchas mujeres también se han atrevido a tomar el protagonismo y ser quienes efectúen la pregunta.

Pues este es un particular caso que ha llamado la atención en redes sociales. El hecho de que Michael Maze, un atleta que sufrió una lesión por la que quedó parapléjico, haya tomado la determinación de proponerle matrimonio a su pareja y haya buscado por sí solo la forma de arrodillarse en medio de un restaurante lleno de comensales, ha hecho la propuesta mucho más romántica.

Tras la lamentable lesión, Maze quedó en silla de ruedas, pero su amor por el deporte no paró. El sujeto es un atleta adaptado de motocross e influencer que a través de las redes sociales ha mostrado su historia para inspirar a otros y recordarles que no hay límites cuando uno se propone hacer algo.

Su vida ha sido pública y comparte en su cuenta de TikTok algunos momentos de su intimidad, pero sobre todo, sus recorridos y competencias en la motocicleta que adaptó para él.

Así fue la propuesta de matrimonio del hombre en silla de ruedas

Así también logró adaptar el espacio en el restaurante para su anhelada propuesta. Maze preparó todo con anticipación; tenía una cámara escondida para grabar el momento. En medio de la comida, el hombre se alejó un poco de la mesa, se bajó solo de la silla de ruedas hasta terminar en el suelo. Mientras su novia lo miraba sin entender lo que estaba haciendo, Michael acomodó sus piernas para que pareciera arrodillado y sacó el anillo para pedirle a su pareja que se casara con él.

La mujer quedó sorprendida y, ante la mirada de todos los clientes del restaurante, dijo que sí, acompañado de un beso y un abrazo. Todos los comensales contagiados por el romanticismo terminaron aplaudiendo esta escena llena de amor.

El creador de contenido compartió este momento con sus seguidores en redes sociales. El video ya supera 12 millones de reproducciones en TikTok, mientras cientos de internautas han comentado lo valioso que fue este genuino acto de amor.

“Este hombre acaba de dejar la barra muy alta”, “Y es aquí donde me doy cuenta de que no me han querido nada”, “Él se arrodilló incluso con sus limitaciones y hay algunos que no lo hacen porque se ensucian los zapatos”, “Qué hermoso”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

MA. FERNANDA LÓPEZ

PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL

IG: Mafe_loc