Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, viernes 22 de agosto: números ganadores

Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, viernes 22 de agosto: números ganadores

Los sorteos de El Dorado Mañana son a las 10:55 a.m. Recuerde conservar su boleto en buen estado para que pueda reclamar el premio en caso de salir ganador.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: agosto 22, 2025 10:58 a. m.
Resultados Dorado Mañana hoy, 22 de agosto de 2025
Resultados Dorado Mañana hoy, 22 de agosto de 2025 -
Dorado Mañana - Getty Images

Este viernes 22 de agosto de 2025, a las 10:55 a. m., se realizó el sorteo matutino del chance El Dorado Mañana, correspondiente al número de sorteo 5200. Este juego de azar se lleva a cabo en Colombia y es operado por empresas autorizadas por Coljuegos, el ente regulador de juegos de suerte y azar en el país. El Dorado se juega tres veces al día: Dorado Mañana, Dorado Tarde y Dorado Noche, cada uno con su propio sorteo y número ganador.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El Dorado es una modalidad de juego de azar en la que los participantes eligen una combinación de cuatro cifras, que puede ir desde 0000 hasta 9999. Esta apuesta puede realizarse en puntos físicos autorizados o a través de plataformas digitales que operan bajo licencia. Las modalidades de juego incluyen:

  • Directo: se gana si el número apostado coincide exactamente con el número ganador.
  • Combinado: se gana si el número apostado coincide con el número ganador en cualquier orden.
  • Pares o cifras específicas: algunas modalidades permiten apostar por pares de cifras o por la posición de una cifra específica.

El valor de la apuesta y el tipo de modalidad elegida determinan el monto del premio en caso de acierto.

Resultado Dorado Mañana del 22 de agosto de 2025

El número ganador del sorteo 5200 Dorado Mañana de hoy fue el 3689. Este número corresponde a la combinación de cuatro cifras que otorga el premio mayor en esta modalidad de juego. Estos son los resultados completos del sorteo de este viernes:

  • Número: 3689
  • Tres últimas cifras: 689
  • Tres primeras cifras: 368
  • Quinta: 4

¿Dónde reclamar el premio de El Dorado Mañana?

Los premios del chance El Dorado pueden reclamarse en los siguientes lugares:

  • Puntos de venta autorizados: si el premio es menor a un monto determinado (generalmente hasta 3 millones de pesos), puede reclamarse directamente en el punto donde se realizó la apuesta.
  • Oficinas principales de la empresa operadora: para premios mayores, se debe acudir a las oficinas de la empresa que opera el sorteo, presentando el tiquete original y el documento de identidad.
  • Transferencia bancaria: algunas plataformas digitales permiten el pago de premios mediante transferencia, previa validación de la identidad del ganador.

Es importante conservar el tiquete en buen estado, ya que es el único comprobante válido para reclamar el premio. Además, los premios están sujetos a retención en la fuente, según la normativa tributaria vigente en Colombia.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL

