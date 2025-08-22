Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, viernes 22 de agosto: números ganadores

Este viernes 22 de agosto de 2025, a las 10:55 a. m., se realizó el sorteo matutino del chance El Dorado Mañana, correspondiente al número de sorteo 5200. Este juego de azar se lleva a cabo en Colombia y es operado por empresas autorizadas por Coljuegos, el ente regulador de juegos de suerte y azar en el país. El Dorado se juega tres veces al día: Dorado Mañana, Dorado Tarde y Dorado Noche, cada uno con su propio sorteo y número ganador.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El Dorado es una modalidad de juego de azar en la que los participantes eligen una combinación de cuatro cifras, que puede ir desde 0000 hasta 9999. Esta apuesta puede realizarse en puntos físicos autorizados o a través de plataformas digitales que operan bajo licencia. Las modalidades de juego incluyen:



Directo: se gana si el número apostado coincide exactamente con el número ganador.

Combinado: se gana si el número apostado coincide con el número ganador en cualquier orden.

Pares o cifras específicas: algunas modalidades permiten apostar por pares de cifras o por la posición de una cifra específica.

El valor de la apuesta y el tipo de modalidad elegida determinan el monto del premio en caso de acierto.



Resultado Dorado Mañana del 22 de agosto de 2025

El número ganador del sorteo 5200 Dorado Mañana de hoy fue el 3689. Este número corresponde a la combinación de cuatro cifras que otorga el premio mayor en esta modalidad de juego. Estos son los resultados completos del sorteo de este viernes:



Número: 3689

Tres últimas cifras: 689

Tres primeras cifras: 368

Quinta: 4

¿Dónde reclamar el premio de El Dorado Mañana?

Los premios del chance El Dorado pueden reclamarse en los siguientes lugares:



Puntos de venta autorizados: si el premio es menor a un monto determinado (generalmente hasta 3 millones de pesos), puede reclamarse directamente en el punto donde se realizó la apuesta.

si el premio es menor a un monto determinado (generalmente hasta 3 millones de pesos), puede reclamarse directamente en el punto donde se realizó la apuesta. Oficinas principales de la empresa operadora: para premios mayores, se debe acudir a las oficinas de la empresa que opera el sorteo, presentando el tiquete original y el documento de identidad.

para premios mayores, se debe acudir a las oficinas de la empresa que opera el sorteo, presentando el tiquete original y el documento de identidad. Transferencia bancaria: algunas plataformas digitales permiten el pago de premios mediante transferencia, previa validación de la identidad del ganador.

Es importante conservar el tiquete en buen estado, ya que es el único comprobante válido para reclamar el premio. Además, los premios están sujetos a retención en la fuente, según la normativa tributaria vigente en Colombia.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

ÁNGELA URREA PARRA



NOTICIAS CARACOL