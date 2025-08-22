Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ATENTADO EN CALI
VENEZUELA
LAURA CAMILA BLANCO
ATAQUE EN ANTIOQUIA
MILLONARIOS EN CRISIS
DAYRO MORENO
EDWIN CARDONA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / VIDEO | Dos mujeres pelearon por un puesto en Transmilenio: "Qué vergüenza"

VIDEO | Dos mujeres pelearon por un puesto en Transmilenio: "Qué vergüenza"

Un reciente video muestra cómo una de las mujeres golpeó a la otra en medio de la disputa por la silla. Personas en el bus rechazaron los hechos.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: agosto 22, 2025 09:17 a. m.
Comparta en:
Pelea por una silla en transmilenio.jpg
La pasajera que ya ocupaba el lugar respondió golpeando a la otra mujer en la cabeza
X: ColombiaOscura_ / Archivo

El sistema TransMilenio, vital para la movilidad de miles de bogotanos que utilizan su servicio día a día, vuelve a ser el escenario de un incidente que evidencia la poca convivencia ciudadana. Un video difundido en redes sociales esta semana capturó una pelea entre dos mujeres por un asiento, desatando una preocupación por la intolerancia en el espacio público.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

En el video se evidencia cómo la disputa verbal, originada por la posesión de un puesto, escaló rápidamente a la agresión física. Según la publicación, una de las mujeres intentó ocupar el asiento sentándose sobre las piernas de la otra pasajera, con la aparente intención de que esta última cediera espacio para compartir la silla. Sin embargo, la reacción fue adversa: la pasajera que ya ocupaba el lugar respondió golpeando a la otra mujer en la cabeza. Este altercado se desarrolló ante la mirada atónita de varios pasajeros que estaban presentes, quienes expresaron su sorpresa y rotundo rechazo ante la situación.

Últimas Noticias

  1. Cara, expareja de Beéle
    Camila Rodríguez reaccionó al fallo judicial que reconoció a Beéle como víctima -
    Foto: @caraoficial_

    La reacción de Cara, expareja de Beéle, a decisión judicial en su contra: "Tiempo al tiempo"

  2. Emily en París
    Emily en París 5 llegará pronto a Netflix -
    Foto: Netflix

    Emily en París: Netflix anuncia fecha de estreno de la quinta temporada

La tensión fue disipada por la rápida intervención de un hombre, quien se levantó de su propio asiento para que cada una de las mujeres pudieran sentarse en una silla, poniendo fin a la confrontación. Los demás viajeros manifestaron su desaprobación con frases como: "Qué vergüenza", "No es necesario que peleen por una silla" y "Debería darles pena". El clip se viralizó en X y otras redes sociales, generando rechazo por este tipo de disputas en TransMilenio.

Este incidente no es un caso aislado, ya que se suma a una extensa lista de problemáticas recurrentes en el transporte público de Bogotá, donde a diario se reportan situaciones que desafían la cultura ciudadana, desde robos a los usuarios, los colados en las estaciones y hasta riñas en el sistema. Un ejemplo de estos casos es el que se presentó hace unos días, cuando un Policía fue agredido por un hombre luego de que este no le permitiera colarse en la estación Ricaurte, ubicada en la carrera 30 con calle 11. También se recuerda el caso del hombre apuñaló a otro sujeto en frente a algunos pasajeros en el portal Tunal, al sur de la capital.

Publicidad

La alta afluencia de pasajeros a menudo significa que no todos pueden ir sentados, de hecho, el diseño de los buses contempla a quienes viajan de pie. La imposibilidad de sentarse genera molestias que, en ocasiones, termina en confrontaciones. De acuerdo con el Observatorio de Movilidad de Bogotá, se han reportado más de 300 incidentes por agresiones físicas o verbales en buses y estaciones del sistema, con corte a junio de 2025.

Publicidad

ANDRÉS ADAMES
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Transmilenio

Bogotá