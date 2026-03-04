En vivo
Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Video | Hombre resultó herido tras inesperada falla de ascensor en complejo residencial

Video | Hombre resultó herido tras inesperada falla de ascensor en complejo residencial

En India, cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que el ascensor se activó con las puertas abiertas; el hombre fue proyectado al suelo y sobrevivió de manera casi milagrosa.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 4 de mar, 2026
Video | Hombre resultó herido tras inesperada falla de ascensor en complejo residencial
Todo sucedió en cuestión de segundos
Captura de pantalla

Lo que parecía ser un tranquilo momento en el ascensor se vio interrumpido para un hombre en India, luego de que tras colocar un pie fuera de la cabina, esta se moviera repentinamente hacia arriba. El hecho ocurrió en la mañana del martes 3 de marzo en el edificio Sabarmati, ubicado en el complejo Sardar Heights y quedó registrado por cámaras de seguridad.

El incidente, que ya circula ampliamente en redes sociales, muestra el momento exacto en el que el residente identificado por los medios locales como Vatsalbhai Panchal intenta salir del ascensor.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

En las imágenes se observa cómo, justo cuando está a punto de abandonar la cabina, el elevador comienza a desplazarse de manera acelerada y repentina hacia arriba.

La reacción sucedió en cuestión de segundos y aunque fue suficiente para salir del ascensor, se ve como se golpeó en la cabeza y cayó al piso ante la inesperada situación.

De acuerdo con la información divulgada por el medio indio Digital Desk, el accidente ocurrió en el edificio Sabarmati, dentro del complejo Sardar Heights, en el estado de Gujarat.

El hombre presuntamente sufrió heridas internas; sin embargo, sobrevivió de manera que muchos en redes sociales califican como "milagrosa". Las imágenes evidencian que la situación pudo haber terminado en tragedia, ya que, de haber transcurrido apenas unos segundos más, la víctima habría quedado atrapada entre el ascensor y la estructura del edificio o incluso caer al vacío.

Según lo reportado, entre los residentes de Sardar Heights hay sensación de temor e incertidumbre. Varios habitantes señalaron la falta de inspecciones periódicas y posibles fallas en el mantenimiento del elevador como factores que podrían estar relacionados con lo ocurrido.

Afortunadamente, Vatsalbhai Panchal se encuentra a salvo y recuperándose, sin embargo, el caso vuelve a poner sobre la mesa la discusión acerca de la seguridad de los ascensores en el estado de Gujarat.

¿Por qué es importante el mantenimiento en los ascensores?

El mantenimiento periódico de los ascensores no es un asunto menor, pues estos sistemas de transporte vertical funcionan a diario y están sometidos a un uso constante, por lo que requieren revisiones técnicas regulares que permitan detectar fallas antes de que se conviertan en emergencias.

La inspección preventiva no solo implica verificar el correcto funcionamiento de puertas, cables y frenos, sino también comprobar que los mecanismos de seguridad operen de manera adecuada ante cualquier irregularidad.

De acuerdo con portales especializados, cuando estas revisiones no se realizan con la frecuencia necesaria, aumenta el riesgo de movimientos inesperados, fallas en la nivelación de la cabina o problemas en el sistema de apertura y cierre de puertas, situaciones que pueden derivar en accidentes como el registrado recientemente.

