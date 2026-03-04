¿Qué ha pasado con Punch? Nuevos videos del mono viral en Japón

A través de redes sociales se siguen conociendo actualizaciones sobre los avances de Punch y su integración con el grupo de macacos del zoológico de Ichikawa, Japón. El mono viral ha logrado grandes y tiernos avances que son registrados por los visitantes y que conmueven a millones en las plataformas digitales.



¿Punch ya tiene amigos?

Algunos de los registros más emocionantes han mostrado que algunos integrantes del grupo de macacos del zoológico ya han interactuado con Punch. Cabe recordar que la historia de Punch se ha hecho viral porque el animal fue rechazado por su madre y por otros macacos desde su nacimiento, lo que lo llevó a encontrar consuelo y apego en el peluche de un orangután.

Sin embargo, expertos han relatado que es importante que el macaco lograra interactuar con los de su especie y ser aceptado por el grupo. Pues bien, últimos registros en video de Punch demuestran que ya no solo es amigo del peluche, sino que algunos miembros de la manada han decidido darle la oportunidad.

Lo que se ha visto es que un macaco adulto se acercó a Punch y ahora actúa como su protector, ayudándolo a escalar rocas y abrazándolo en momentos de tensión. Este comportamiento es clave para el desarrollo de una aceptación social hacia Punch.



Desde el zoológico de Ichikawa, fuentes oficiales han comunicado que, efectivamente, más allá de lo que se puede interpretar por los videos compartidos en redes sociales, Punch empieza a encontrar su lugar en el grupo. Además de encontrar un macaco adulto protector, también se ha visto que el animal ya no requiere el peluche, interactúa con los más pequeños y algunos adultos lo han "adoptado".



¿Punch podría reencontrarse con su madre?

Expertos han señalado que, a pesar de las buenas señales del grupo, un reencuentro entre Punch y su mamá es cada vez más lejano. Especialmente porque, así como se han registrado muestras de aceptación, también han existito tratos inquietantes de otros monos hacia el pequeño que preocupan al personal.



La primatóloga Debbie Metzler, integrante de la organización internacional defensora de los animales PETA explicó que "el vínculo madre-bebé se ha visto alterado. Punch no ha tenido una crianza natural y no ha adquirido las habilidades necesarias para desenvolverse en un grupo social".

Agregó que en los primeros días de vida de un macaco, el contacto físico, la lactancia y la comunicación vocal es clave para el desarrollo del mismo. Además, que cuando una cría es separada de su madre por seis o siete meses y es criada por humanos, "la reintegración con la madre biológica sería compleja e incierta".



Punch aprendió a saludar

Por otro lado, Punch sigue enterneciendo al mundo y a los visitantes al zoológico que logran reconocerlo. Recientemente, la cadena Tokyo Broadcasting System Television (TBS) cadena Tokyo Broadcasting System Television (TBS) transmitió un video en el que mostró al macaco mucho más grande y causando conmoción al saludar a los visitantes.

En el clip se ve que Punch ha interpretado las señales de los humanos que lo visitan y alzan la mano para saludarlo. Ahora él copia la acción y saluda a todos.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL