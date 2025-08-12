Video | Padre con cáncer gana la lotería: así fue el momento cuando le contó a su familia

Paul Harvey, un padre de 51 años residente en Attleborough, Norfolk, en Inglaterra, ha comenzado un nuevo capítulo en su vida tras ganar un millón de libras (aproximadamente unos cinco mil millones de pesos colombianos) en el sorteo EuroMillions Millionaire Maker de la Lotería Nacional. La noticia de su victoria se hizo pública el mes pasado, aunque el señor Harvey participó en el sorteo el 4 de julio y descubrió su fortuna una semana después. El momento en que compartió esta noticia con su hijo fue grabado y ha generado una respuesta en internet.

De acuerdo con Daily Mail, Harvey relató que esperó con ansias el regreso de sus hijos del colegio para poder comunicarles la noticia en persona. Preparó su teléfono para grabar discretamente en la cocina. Con la voz tensa, preguntó a su hijo: "¿Cuántos millonarios conoces?". La respuesta del joven fue: "Cero", a lo que el señor Harvey replicó: "Pues ahora sí". Ante la incredulidad inicial de su hijo, que pensó que era una broma, el padre reafirmó: "Por mi vida, un millón de libras, amigo". La confirmación llevó a un abrazo entre ambos, marcado por la alegría y los saltos. El señor Harvey describió la reacción de sus hijos como emotiva.

La victoria en la lotería llega después de un periodo complejo para Paul Harvey, quien ha enfrentado dos años de tratamiento por cáncer de colon. Como padre soltero de dos hijos adolescentes, ha priorizado siempre el bienestar de su familia. La situación actual en su hogar hace que él duerma en la sala debido a la falta de dormitorios para los tres, una realidad que la ganancia le permitirá cambiar.



¿Qué hará con el dinero?

Con el dinero, Paul Harvey tiene planes concretos para mejorar la vida de su familia. Su primera iniciativa será llevar a sus hijos de vacaciones al extranjero, algo que nunca han hecho juntos, con Grecia como destino elegido. Él explicó que habla griego y vivió en Chipre durante 12 años, lo que facilita el viaje. También pretende adquirir una casa con suficientes habitaciones para que cada miembro de la familia tenga su propio espacio, incluyendo su propio dormitorio.

Además, el señor Harvey se enfocará en el futuro de sus hijos. Ha expresado su intención de apoyarlos en sus aspiraciones profesionales una vez que terminen sus estudios. Parte de este apoyo incluye ayudar a su hija a prepararse para su examen de conducir a finales de año, con la intención de comprarle un Fiat 500 para sus prácticas y cubrir los costos del seguro, facilitando así su acceso a la universidad o al trabajo.

El ganador admitió que inicialmente confundió el correo electrónico de la Lotería Nacional, que le pedía verificar su cuenta, con una estafa. Solo tras confirmar los números de teléfono oficiales, se dio cuenta de la magnitud de su premio. Paul Harvey ha afirmado que desea tomarse el tiempo necesario para administrar su fortuna de manera correcta, asegurando que esta oportunidad genere beneficios duraderos para su familia.

