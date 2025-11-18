Colombia vs. Australia, los memes que dejó el encuentro amistoso y las críticas a la cancha

La Selección de Colombia se enfrentó a la de Australia. Ambos equipos, clasificados al Mundial de Fútbol del próximo se preparan para la importante cita. Era una prueba importante para testear el nivel y corregir errores. El encuentro, que se llevó a cabo en la noche de este martes terminó con la 'tricolor' victoriosa, que se impuso 3 a 0.

El estadio Citi Field fue el lugar elegido para la cita futbolística. El estado de la cancha sorprendió, ya que es la casa de los New York Mets, equipo de béisbol. Por esta razón el terreno del lugar no coincidía con el de una cancha de fútbol tradicional. "El organizador lo pudo haber marcado, dependiendo de lo que hayan solicitado los equipos. Seguramente, esta cancha tenga 110 metros por 64 metros, que son medidas permitidas y reglamentadas por la FIFA. La máxima es 110 por 75, entonces no está mal. Esta es una cancha estrecha. El área está pegada al tiro de esquina, es corta", dijo Jorge Ramírez, ex árbitro de la FIFA e invitado a la transmisión oficial del Gol Caracol.



Los internautas celebraron el gol de James Rodríguez. Redes sociales

Más memes que dejó el partido Colombia vs. Australia. Redes sociales