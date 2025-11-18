En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
EMERGENCIA POR LLUVIAS
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Colombia vs. Australia, los memes que dejó el encuentro amistoso y las críticas a la cancha

Colombia vs. Australia, los memes que dejó el encuentro amistoso y las críticas a la cancha

Este martes 18 de noviembre la Selección de Colombia se midió ante el seleccionado australiano en un partido amistoso en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 18 de nov, 2025
Comparta en:
Colombia vs. Australia, los memes que dejó el encuentro amistoso y las críticas a la cancha
La Selección de Colombia se enfrentó a la de Australia.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad