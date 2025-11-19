VIDEO: colombianos fueron sacados a la fuerza en estadio de EE. UU. durante partido de la Selección

Pasado el partido entre la Selección Colombia y Nueva Zelanda que se jugó el pasado sábado 15 de noviembre en Florida, EE. UU., se hicieron virales varios videos de colombianos que protagonizaron vergonzosas peleas en las tribunas del estadio en el que se desarrollaba el evento. Una de las grabaciones más conocidas fue la de un joven con sudadera de la selección que, por razones desconocidas, fue sacado a la fuerza por guardias de seguridad de las instalaciones.

En el video se ve a un joven siendo abordado por tres guardias, quienes pidieron su retiro del espacio por circunstancias desconocidas. Ante dicha solicitud, y frente a la la multitud que le rodeaba, el colombiano puso resistencia, asegurando que había pagado su boleta y por tanto merecía disfrutar del partido que se jugaba en el recinto. Los guardias no se hicieron esperar, y en una violenta maniobra obligaron al sujeto a salir del espacio.

#VERGONZOSO 🚨 Se conoce el video completo que muestra el momento preciso en el que aficionados colombianos fueron sacados, en medio de un violento forcejeo con guardias de seguridad del Chase Stadium (Miami), durante partido entre Colombia y Nueva Zelanda el pasado sábado 15NOV.… pic.twitter.com/3YArTg6ZZr — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 19, 2025

El hombre fue arrojado contra el suelo, y en el video que se hizo viral se le ve intentando aferrarse a los barandales del estadio para no ser arrastrado, causando un intenso forcejeo con las personas de seguridad. Toda acción fue en vano, pues a la fuerza y con exceso de violencia los guardias lograron retirar al joven del lugar. Algo que llama la atención de aquel momento fue la reacción que tuvieron los asistentes cercanos; aunque algunos intentaron intervenir, otros simplemente se limitaron a presenciar lo que pasaba. En el incidente también resultó otro sujeto con camiseta de un equipo colombiano que también fue retirado.



Según algunas versiones, los hombres habrían sido sacados del lugar por haber usado, supuestamente, un lenguaje agresivo tras ocasionar presuntos disturbios. Por ahora no se conocen versiones oficiales sobre lo que aconteció aquella noche ni el estado de salud de la persona que fue retirada violentamente del recinto.



Pero este no fue el único altercado que quedó registrado durante aquel partido, también se presentaron otros vergonzosos videos en los que colombianos protagonizaron fuertes peleas y otras situaciones graves. Uno de los más cuestionables fue el de una pelea entre connacionales en la que uno de los implicados recibió una fuerte patada por la espalda y tuvo que retirarse del sitio; en otra grabación se identifican a dos colombianos discutiendo y a punto de irse a los golpes por, al parecer, una pancarta.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO