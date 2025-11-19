En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / VIDEO: colombianos fueron sacados a la fuerza en estadio de EE. UU. durante partido de la Selección

VIDEO: colombianos fueron sacados a la fuerza en estadio de EE. UU. durante partido de la Selección

En grabaciones se logra apreciar el momento exacto en el que un grupo de guardias saca por la fuerza a varios nacionales que se se encontraban en el partido entre la Selección Colombia y Nueva Zelanda.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 19 de nov, 2025

EEUU.jpg
Se desconocen las circunstancias precisas del incidente. -
Foto: redes sociales

