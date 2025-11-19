Giovanny Ayala se pronuncia tras el secuestro de su hijo Miguel en Cauca: esto dijo

El cantante de música popular Giovanny Ayala se pronunció este miércoles luego de que se confirmó el secuestro de su hijo Miguel en el departamento de Cauca. "En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil", escribió el artista inicio del mensaje, que publicó en los Instagram stories de su cuenta oficial en esa red social. "Les pido por favor respeto y prudencia", agregó.

El cantante también manifestó que "no es momento para comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar" y dijo que él y su famili agradecen a "quienes han mostrado apoyo y empatía". El mensaje finaliza con esta frase: "Lo único que pedimos es consideración por el dolor y la incertidumbre que estamos viviendo. Gracias por entender".

De momento, se sabe que Miguel Ayala fue secuestrado hacia las 7 p.m. de este miércoles 18 de noviembre en la Vía Panamericana, puntualmente a la altura de la vereda El Túnel, en la jurisdicción de Piéndamo, Cauca.



Noticia en desarrollo.