Giovanny Ayala se pronuncia tras el secuestro de su hijo Miguel en Cauca: esto dijo

El cantante de música popular publicó en Instagram un mensaje en el que pide respeto y prudencia. "Mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil", escribió.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 19 de nov, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala.
