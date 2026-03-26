Video | Participante de Miss Grand Tailandia perdió la dentadura en pleno concurso

Una situación poco común y muy llamativa se presentó en la ceremonia del concurso de belleza Miss Grand Tailandia 2026 el pasado 25 de marzo. En medio de su presentación en la pasarela, una participante del certamen pasó por un momento incómodo y vergonzoso que ahora es viral a nivel mundial.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Se trata de Kamolwan Chanago, representante de la provincia de Pathum Thani, quien perdió su dentadura postiza mientras realizaba su discurso de presentación. El momento no solo se transmitió en vivo en el país, sino que quedó inmortalizado en las redes sociales y ahora le da la vuelta al mundo.



Video del momento en Miss Grand Tailandia

Como se observa en el video, Chanago llega al centro del escenario y empieza a presentarse en lo que era apenas el inicio de la competencia, cuando las concursantes dan su nombre y la ciudad que representan. Sin embargo, mientras la reina de belleza hablaba se ve que una dentadura postiza se desprende de sus dientes superiores, dejando a la vida sus dientes reales.

Ante la incomodidad, la participante da media vuelta y se saca la dentadura de la boca. Sin embargo, no dejó que esta situación la afectara, inmediatamente después regreso a su puesto y continuó con su presentación como si nada hubiera pasado.



Publicidad

Medios locales como Manila Bulletin señalaron que Kamolwan Chanago continuó con profesionalismo su participación en el certamen, realizando con la cabeza en alto su pasarela y luego apareciendo con su vestido de noche. Cada vez que aparecía, según retrataron, fue aplaudida con fuerza por el público del recinto.



¿Por qué tenía una dentadura falsa?

Cuando la dentadura cayó, dejó en evidencia lo que parecía un espacio en sus dientes reales y que aparentemente quería ocultar con este artefacto. Después del certamen, fue la misma concursante la que confirmó al medio Women Kapook que días atrás, en medio de la competencia de traje nacional, sufrió un accidente y se fracturó uno de los dientes frontales de la parte superior.

Debido a que se encontraba en plena competencia, señaló que no tuvo tiempo de realizarse un tratamiento dental completo que arreglara su sonrisa de manera permanente para el día de la competencia, por ello junto a su equipo decidieron acudir a una cobertura o carilla provisional para solucionar el problema temporalmente.

Publicidad

Por ahora, se está a la espera de la elección de la representante del Miss Grand Tailandia 2026. Se sabe que la gran final será el próximo 28 de marzo en el MGI Hall del centro comercial Bravo BKK, en Bangkok, donde se coronará a la sucesora de Sarunrat “Gotchabell” Puagpipat y quien representará al país en el Miss Grand International 2026 que se realizará en India

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL