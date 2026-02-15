Reaparece Miss Jamaica tras grave accidente que la sacó del famoso certamen: "Lo cambió todo"

Gabrielle Henry, Miss Jamaica en la más reciente edición de Miss Universo, había sufrido una fuerte caída durante una de las actividades del certamen previo a la gran final. La médica de 28 años y representante de Jamaica en el famoso concurso tuvo que despedirse de la competencia. La mujer fue diagnosticada con una hemorragia intracraneal, pérdida del conocimiento, laceraciones en su rostro y otras heridas, por lo que tuvo que ser hospitalizada en un centro médico de Tailandia, donde se llevaba a cabo el certamen.

El accidente de Miss Jamaica ocurrió cuando realizaba el último tramo de su presentación en Miss Universo en traje de gala. Imágenes compartidas en redes sociales muestran que Henry avanzaba por el borde de la tarima mientras desfilaba, poco después un tropiezo la hizo perder estabilidad y caer. La mujer fue sacada del lugar en camilla rumbo al hospital. La Organización Miss Universo (MUO, por sus siglaes en ingles) aseguró en un comunicado que asumía todos los gastos médicos.



El personal de seguridad, técnicos del evento y paramédicos ingresaron a la zona del desfile para asistir a la jamaiquina. Algunos videos muestran cómo, tras ser estabilizada, la candidata fue inmovilizada y retirada del lugar en una camilla. La prueba preliminar de Miss Universo incluía presentaciones en traje típico, vestido de noche y traje de baño, y continuó su desarrollo luego del incidente.



"Desde el momento en que Henry sufrió el accidente, la MUO ha estado al lado de Gabrielle y su familia como si fueran parte de nuestra familia, asumiendo total responsabilidad sin titubeos", expresó la organización en el comunicado, agregando que "ha asumido al ciento por ciento todos los gastos relacionados" con este incidente, incluyendo el alojamiento de la familia de la candidata en un hotel cerca del hospital, nuevas reservas de boletos de avión, servicios de transporte y "personal dedicado para acompañar y asistir a la familia durante todo este proceso".

¿Qué dijo Miss Jamaica tras reaparecer meses después de accidente?

Gabrielle Henry compartió un breve comunicado sobre su recuperación e imágenes del proceso que ha vivido. "Esta temporada ha redefinido para mí la restauración y la renovación. En un momento en el que solo quería representar a Jamaica al máximo, me enfrenté a la lesión más inesperada de mi vida. Lo cambió todo. Sin embargo, he aprendido que una caída puede revelar una fuerza profunda que desconocías. Mi mayor fortaleza ha sido elegir levantarme, incluso mientras sigo en el camino", comienza diciendo el texto emitido por Miss Jamaica.

La mujer dijo que está profundamente agradecida con los profesionales de la salud que la han acompañado en su proceso de recuperación. "Desde neurocirujanos y neurólogos hasta enfermeras y fisioterapeutas, en Tailandia y Jamaica, cada uno ha desempeñado un papel vital. Su atención, precisión y constante aliento me han sostenido en momentos de incertidumbre. Se necesita intención para estar al lado de alguien en su punto más bajo y ayudarlo a avanzar, paso a paso, hacia su máximo potencial".

Henry reveló que este período de recuperación tras el accidente le han dado tiempo para reflexionar. "Sé que mi historia aún se está desarrollando. Lo que sucedió no fue el final; marcó el comienzo de construir un legado más sólido, creando impacto y dejando una huella significativa. Sigo comprometido a enorgullecer a mi país e inspirar a cada persona que encuentro en el camino. Que este capítulo, y el trabajo que aún se realiza en él, sirvan como testimonio de resiliencia y determinación", concluyó la médica.