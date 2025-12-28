En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CÚPULA MILITAR
CONSTITUYENTE
NAUFRAGIO EN CAUCA
RECARGO NOCTURNO
SALARIO MÍNIMO VITAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Video| Perrito callejero causó sensación en redes por "robar" un peluche y terminó siendo adoptado

Video| Perrito callejero causó sensación en redes por "robar" un peluche y terminó siendo adoptado

Una travesura en una tienda y un video compartido en redes sociales fueron suficientes para transformar la vida de un perrito callejero. Ahora tiene un nombre y un hogar, esta es la historia.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 28 de dic, 2025
Comparta en:
Perrito centro comercial
El perrito se llama Thor -
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad