Video | Buzo se acercó demasiado a un tiburón tigre y estuvo a punto de ser mordido

El buceo es una de las actividades turísticas más fascinantes para quienes disfrutan explorando el mundo marino. A pesar de que el océano sigue siendo uno de los lugares menos explorados del planeta, alberga una gran diversidad de especies, entre ellas los tiburones, criaturas que generan tanto admiración como temor.

Para el fotógrafo y apneísta Denis Grosmaire, los tiburones desempeñan un papel crucial en el ecosistema marino. Sin embargo, hace poco vivió un peligroso momento durante una inmersión, al estar a punto de ser atrapado por un tiburón tigre. Las imágenes del angustioso momento se volvieron virales en redes sociales.

En el video, compartido en las redes sociales por el mismo buzo, se puede observar cómo el hombre se encontraba nadando tranquilamente cerca del tiburón tigre, cuando en un descuido el depredador se acerca mostrando su afilada dentadura, para luego cerrarla muy cerca de la cabeza del buzo. Afortunadamente logró empujar y evitar al animal.

En la descripción de su publicación, el buzo relató con detalle el impactante momento que vivió bajo el agua. “Al descender con los ojos cerrados, por costumbre de apneísta, no me di cuenta del peligro hasta que sentí que sus fauces se cerraban y mi máscara rozaba la cara del tiburón”, explicó. Según su testimonio, su rápida reacción al bloquear la mordedura con la mano “probablemente me salvó la vida. Un segundo de distracción y todo podría haber empeorado”.

Asimismo, destacó que a pesar de que nada con tiburones desde el 2004 es importancia de recordar que los tiburones tigre son depredadores salvajes y que el océano es un lugar poco explorado e impredecible. “Estas interacciones nos recuerdan que el océano es un reino salvaje donde la vigilancia, la preparación y el respeto a las normas son vitales. Bucea siempre bajo supervisión profesional”, advirtió.

Aunque describió el buceo con tiburones como una experiencia fascinante y única, recalcó que la seguridad debe ser siempre la prioridad. “No hagas lo que yo hice: mantén los ojos abiertos, observa tu entorno, comunícate con tus compañeros, mantente erguido y mantén la calma”, aconsejó.

Finalmente, recordó que “el océano es un lugar mágico, pero también un entorno salvaje donde la precaución es fundamental. Cada inmersión es única, y la humildad ante estos gigantes del océano es clave para una experiencia inolvidable y segura”.

En otra publicación explicó que con el video no pretendía asustar a nadie, sino concienciar sobre la importancia de respetar las normas al nadar con tiburones. “Mi último video no fue para asustar a nadie, sino para contarles que nadar con tiburones puede ser peligroso SI no respetas las reglas de observación”, explicó.

Con más de dos décadas de experiencia en el buceo con tiburones tigre, destacó que nunca había vivido una situación similar y asumió toda la responsabilidad del incidente. “Nado con tigres desde 2004 y nunca he estado en una situación así, ¿Quién es responsable? ¡Yo, solo yo! No el tiburón”, afirmó, resaltando que estos animales no son monstruos, sino depredadores incomprendidos.

Denis Grosmaire, un apasionado defensor de la conservación marina, comparte constantemente en redes sociales sus experiencias buceando con tiburones. Su publicación ha acumulado hasta el momento 45.4 millones de reproducciones y 1.7 millones de ‘me gusta’.

