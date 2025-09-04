Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
VIDEO | Turistas ignoraron avisos de prohibición e ingresaron a playa con caimanes en Parque Tayrona

VIDEO | Turistas ignoraron avisos de prohibición e ingresaron a playa con caimanes en Parque Tayrona

En redes sociales se hizo viral un video que documentaría el momento exacto en el que, incluso junto a perros, los turistas llegaron a esta zona prohibida.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 04, 2025 01:59 p. m.
La presencia humana en estos lugares también pone en riesgo la vida de los animales salvajes que allí habitan -
Foto: redes sociales