Video viral: el conmovedor rescate de un perro en un canal de Cúcuta durante un aguacero

Un día lluvioso en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, terminó convertido en una auténtica lección de solidaridad que tocó el corazón de miles de personas en la redes sociales. Tres trabajadores de al parecer una distribuidora de bebidas unieron sus fuerzas para salvar a un perro que estaba a punto de ser arrastrado por la corriente en el canal Bogotá, debido a que el nivel del agua subía peligrosamente a causa de un fuerte aguacero.

La emergencia se registró el pasado miércoles 5 de noviembre de 2026 y quedó grabada en video por varios testigos que presenciaban la escena desde la orilla del canal. En las imágenes, que rápidamente se volvieron virales en las redes sociales, se ve al animal atrapado en una zona muy difícil de alcanzar, asustado y luchando por no dejarse llevar por el agua que bajaba con muchísima fuerza.

❤️🐶 ¡HÉROES SIN CAPA EN CÚCUTA!



En medio de un fuerte aguacero, tres trabajadores de una empresa repartidora de bebidas arriesgaron sus vidas para salvar a un perrito que estaba a punto de ser arrastrado por la corriente en el canal Bogotá.



En el video se ve cómo dos sostienen… pic.twitter.com/Sko9NJoW8u — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) November 6, 2026

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La arriesgada maniobra para sacar al perro del canal

Al ver que la corriente amenazaba con arrastrar al perro y que la situación se ponía cada vez más peligrosa, los tres hombres decidieron actuar de inmediato. En las imágenes se puede observar cómo se organizaron rápidamente para armar un plan de rescate casero, pero muy efectivo.



Para lograrlo, dos de los empleados se quedaron en la parte de arriba sosteniendo una cinta amarilla de señalización para asegurar a su compañero. Mientras tanto, el tercer trabajador se lanzó a bajar con mucho cuidado por la pared. Cuando por fin bajó, el hombre empezó a acercarse despacio al perro para no asustarlo.

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Justo en ese instante ocurrió el momento más conmovedor de toda la grabación: el perro levantó una de sus patas y se la dio al hombre que intentaba ayudarlo. La escena conmovió a quienes grabaron el video y se escucha decir: "Le dio la manito".

Gracias a la ayuda de los otros dos trabajadores lograron subirlos a ambos y así dejar a salvo al perro.

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La reacción en redes sociales: "Héroes sin capa"

El video del rescate fue publicada en cuentas de denuncias ciudadanas y en cuestión de horas se volvió viral en todo el país. Miles de personas compartieron las imágenes y llenaron las publicaciones de comentarios de admiración hacia los tres trabajadores por salvar al animal.

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Entre las miles de reacciones en redes sociales, los internautas destacaron el gran corazón y la humanidad de estos trabajadores. Los comentarios fueron: "Una persona q salve un peludito como el caso de estos muchachos tienen un sentido humano inmenso y una buena alma", "Hombres de buen corazón!" o "Estas personas son las que hay que honrrar y darles honores ,héroes sin capa ,humanos de verdad ,bendiciones para ellos .👏👏👏👏👏".

¿Qué pasó con el perro rescatado?

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Hasta el momento, no se han dado a conocer en redes sociales los nombres de los tres valientes trabajadores de la empresa de bebidas. Tampoco se sabe qué pasó después con el perro después de ser rescatado.