Hija de Yeison Jiménez envió mensaje a su padre por Día de muertos: "Te recuerdo más que nunca"

“Te recuerdo más que nunca”. Con esas palabras, Camila Jiménez, hija de Yeison Jiménez, recordó a su padre a través de sus redes sociales durante la conmemoración del Día de Muertos, celebrada el pasado 2 de noviembre. El cantante de música popular falleció el 10 de enero en un trágico accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, Camila expresó: “Te amo con todo mi corazón, papá. Hoy, en este Día de muertos, te recuerdo más que nunca. Parece que fue ayer cuando estabas aquí y nos dimos ese último abrazo en la finca, y aunque el tiempo pase, tu ausencia sigue doliendo. Te extraño infinitamente y daría lo que fuera por volver a verte, abrazarte y decirte cuánto te amo. Por siempre y para siempre en nuestros corazones”.

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¿Cómo ocurrió el accidente en el que murió Yeison Jiménez?

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, la aeronave tenía previsto despegar desde el aeródromo Juan José Rendón, ubicado en Paipa. Sin embargo, el vuelo no logró completar la maniobra de despegue.



Un video grabado por personas que se encontraban en el lugar registró el momento en que la aeronave aceleró sobre la pista, salió de ella y posteriormente se accidentó en una finca de la vereda Romita, sector Marengo. Además, una grabación compartida por el fotógrafo del artista muestra los instantes previos al despegue.



Según el reporte oficial, el avión tenía como destino el municipio de Marinilla, en Antioquia. Tras el siniestro, unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Duitama y de la Policía trabajaron durante varios minutos para controlar las llamas.

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Luego del impacto, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia con la llegada de organismos de socorro de Duitama y Paipa, ambulancias y personal de la Aeronáutica Civil, que adelantaron labores de extinción del incendio, refrigeración de la zona y aseguramiento del área.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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