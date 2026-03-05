Candidata a Cámara por Atlántico denunció haber sido víctima de atentado; carro recibió 3 disparos

La candidata a la Cámara por el Atlántico María Bolívar Maury denunció, recientemente, un atentado en su contra. La mujer se transportaba en un vehículo cuando fue abordada por hombres en una motocicleta: los sujetos, sin mediar palabra, dispararon en tres ocasiones contra el automóvil, incidente que la hizo pasar por fuertes minutos de pánico. Posteriormente, y con la voz a punto de quebrarse, la mujer decidió hablar y comentar lo que tuvo que vivir.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Ayer en la noche sufrí un atentado contra mi vida. (…) Una motocicleta interceptó el vehículo en el que me movilizaba y disparó tres veces contra él. Tres disparos impactaron el vehículo, tres intectos de callar una voz, de silenciar una vida, una causa, y hasta el futuro de mi familia. Esa es la realiad de quienes decidimos alzar la voz en un país profundamente polarizado, pero ninguna diferencia ideológica puede justificar la violencia", dijo la mujer en un video publicado desde sus redes sociales.

La víctima recordó que, en ese preciso instante en el que sintió que iba a morir, pensó en sus dos hijos pequeños, a quienes temía dejar huérfanos tras ser asesinada. "Fueron segundos que nunca se van a borrar, en los que pensé que podían asesinarme. Segundos en los que entendí que mis hijos de 7 y 8 años podían quedarse sin su madre por el simple hecho de que decidí no quedarme cómplice de un departamento que clama ayuda. Eso no es política, señores, es un límite que nunca debió cruzarse", dijo la afectada.



La candidata dio a conocer que ya hizo la respectiva denuncia ante las autoridades respectivas y, de la misma manera, hizo la solicitud de revisar las cámaras del sector en el que se presentaron los hechos para poder identificar a los delincuentes y dar con sus respectivos paraderos. "He solicitado que se revisen las cámaras del sector. (…) No podemos permitir que la violencia se convierta en una herramienta política. (…) Un acto así no puede quedarse en la sombra", puntualizó Maury.



Aidicionalmente, la política dejó un sentido mensaje en sus redes sociales, en el que hizo un llamado al cese de la violencia electoral que intimida a las personas simplemente por sus ideales políticos. "La política no puede ser terreno fértil de la violencia, las voces que se levantan no deben ser silenciadas y enviadas al ataúd. Nadie merece ser silenciado cuando solo busca justicia y equidad para su departamento", enfatizó.



La respuesta de Benedetti tras atentado contra candidata a la Cámara por el Atlántico

En respuesta, el ministro del Interior, Armando Benedetti, lamentó lo acontecido contra esta candidata y anunció comunicación con las autoridades para hacer el acompañamiento correspondiente. De la misma manera, el funcionario gubernamental dijo haber trasladado la información, pruebas y testimonios de los hechos para activar las medidas de emergencia correspondientes que puedan resguardar la vida de la mujer afectada.

Publicidad

"Candidata, lamento profundamente lo sucedido. Inmediatamente me he comunicado con la Policía Nacional, quienes brindarán acompañamiento. Asimismo, he trasladado la información a la Unidad Nacional de Protección para que se activen las medidas de emergencia correspondientes. En Colombia no hay lugar para la intimidación ni para la violencia contra quienes participan en política. El Gobierno Nacional actuará con toda la determinación para proteger la vida, las garantías y el ejercicio libre de la democracia", dijo el ministro del Gobierno Nacional.

Mediante un comunicado de prensa, el Partido ASI, agrupación a la que pertenece la víctima denunciante, rechazó categóricamente el atentado y exigió las respectivas garantías de seguridad para proteger su vida. "Rechazamos categóricamente el atentado contra la candidata a la Cámara de Atlántico, María Bolívar. La violencia nunca será el camino para dirimir las diferencias políticas. Nuestra solidaridad con ella y su equipo de trabajo. Exigimos garantías para la seguridad de todos los candidatos", se lee en el documento.

Publicidad

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO

