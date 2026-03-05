EN VIVO| Sexto día de guerra en Medio Oriente: últimas noticias de ataques de Irán, EE. UU. e Israel

La guerra en Irán ha afectado hasta ahora a al menos 172 ciudades iraníes, con más de 1.300 bombardeos desde que comenzaron el sábado los ataques de Estados Unidos e Israel, indicaron este jueves fuentes médicas iraníes y la Media Luna Roja. El jefe de los servicios médicos de emergencia de Irán, Yafar Miadfar, citado por la agencia oficial IRNA, dijo que los ataques han afectado a 172 ciudades en 29 provincias, y que sus víctimas van desde un bebé de un año a un anciano de 75 años.

El conflicto que estalló el sábado con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán que mataron al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, se ha intensificado rápidamente, involucrando a la región y atrayendo a las potencias mundiales, al tiempo que ha paralizado los mercados naviero y energético.

La guerra ha llegado a lugares tan lejanos como la costa de Sri Lanka, donde un submarino estadounidense torpedeó un buque de guerra iraní, y Azerbaiyán, que amenazó con tomar represalias después de que un avión no tripulado impactara un aeropuerto. Siga el minuto a minuto de las últimas noticias de este grave conflicto que ya está a poco de cumplir una semana.



6:30 a. m. | Acusado de conspirar para matar a Trump afirma que Irán lo presionó

Un hombre paquistaní acusado de conspirar para matar a políticos estadounidenses, incluido el presidente Donald Trump, dijo el miércoles que fue presionado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán para idear el plan de asesinato a sueldo, según medios estadounidenses.



Asif Raza Merchant, de 47 años, fue acusado en septiembre de 2024 de intentar contratar a un sicario para asesinar a políticos estadounidenses no identificados. Se declaró inocente de los cargos. La Guardia Revolucionaria ya ha intentado matar a altos funcionarios estadounidenses, como a Trump, tras el asesinato en 2020 de uno de sus comandantes, Qasem Soleimani, a manos de Estados Unidos.



6:25 a. m. | Guardias iraníes afirman que atacaron el aeropuerto Ben Gurion de Israel con misiles

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo el jueves que había atacado el aeropuerto Ben Gurion de Israel y una base aérea en la zona. "Los pesados ​​misiles Khorramshahr-4 que transportan ojivas de una tonelada fueron lanzados al amanecer de hoy... hacia el corazón de Tel Aviv, el aeropuerto Ben Gurion y la base del 27º escuadrón de la fuerza aérea israelí ubicada en el aeropuerto", dijeron los Guardias en un comunicado difundido por la agencia de noticias Tasnim.

