Si usted es taxista y cumple estos requisitos podría recibir hasta $50 millones, según Mintransporte

El Ministerio de Transporte puso en marcha una línea de financiamiento dirigida a propietarios de taxis que desean reemplazar vehículos de combustión por unidades eléctricas. Esta herramienta financiera se estructura a partir de un cupo total de $14.800 millones, administrado en alianza con Bancóldex y respaldado por el Fondo Nacional de Garantías. El programa se integra a los objetivos de transición energética definidos por el Gobierno y a la modernización del parque automotor usado en el servicio de transporte individual.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

El esquema se orienta a propietarios de máximo tres taxis, siempre que sean aceptados dentro del programa de sustitución del Fondo para la Promoción del Ascenso Tecnológico (FOPAT). Esta condición define el alcance de los beneficiarios y busca focalizar el apoyo en pequeños tenedores del servicio público individual. El Ministerio de Transporte determinó que los recursos estarán disponibles hasta su agotamiento, lo que significa que los propietarios interesados deberán cumplir los requisitos técnicos y administrativos definidos por el programa para acceder al crédito.



La ministra de Transporte, Mafe Rojas, señaló: “Hoy damos un paso concreto hacia una movilidad más limpia y justa. Esta línea de crédito no solo facilita que pequeños propietarios renueven sus taxis, sino que los convierte en protagonistas de la transición energética del país. Estamos hablando de menos emisiones en nuestras ciudades, más eficiencia en el servicio y mejores condiciones económicas para los transportadores”.



¿Cuánto recibirá cada taxista que adquiera un taxi eléctrico?

La línea permite financiar hasta $92 millones por taxi eléctrico. De ese monto, en promedio, cerca de la mitad se traduce en apoyo directo, ya sea por cobertura de costos iniciales o por mecanismos que reducen la carga financiera del propietario. Mintransporte ha explicado que, dentro de los incentivos asociados a la transición tecnológica, el apoyo para cada taxista puede aproximarse a los $50 millones, dependiendo del valor comercial del vehículo, la infraestructura de recarga y los rubros operativos incluidos. Aunque el Ministerio de Transporte no presenta la cifra exacta como subsidio directo, la financiación total alcanza valores suficientes para reducir las barreras económicas más frecuentes entre pequeños propietarios.



Cabe destacar que, el financiamiento no se limita a la compra del vehículo. También cubre la infraestructura de recarga, los costos de matrícula y un componente relevante: el capital de trabajo equivalente al mes en que el conductor deja de operar mientras el vehículo nuevo entra en servicio. Esta cobertura se diseñó para evitar afectaciones económicas durante la transición entre un automotor y otro.

Amigo y amiga taxista, pasarte a un taxi eléctrico hoy sí es posible.

Este beneficio hace parte del FOPAT, una iniciativa del Gobierno del Cambio para una movilidad más digna, económica y limpia.

Ingresa aquí para más información. https://t.co/ySMxk3uNIx pic.twitter.com/ylhJEyTFWW — MinTransporte (@MinTransporteCo) February 27, 2026

Publicidad

El crédito contempla un plazo de hasta cinco años y un periodo de gracia de tres meses. Durante ese tiempo, el propietario no está obligado a realizar pagos de capital, lo que contribuye a aliviar su flujo de ingresos en la etapa inicial del proceso de sustitución. Según el Ministerio, este diseño se ajusta a las necesidades típicas de pequeños conductores y propietarios, cuyas operaciones dependen de ingresos diarios y no suelen contar con ahorros suficientes para enfrentar periodos sin actividad.

El Fondo Nacional de Garantías desempeña un papel central en el esquema, pues cubre el 100% del costo de la comisión de la garantía, lo que reduce el riesgo para las entidades financieras. Además, permite que propietarios con historial limitado de crédito puedan acceder al financiamiento sin condiciones restrictivas. Este punto ha sido destacado por voceros de Bancóldex, quienes resaltan que el programa está estructurado para llegar a distintas regiones del país y favorecer la renovación del servicio.



¿Cómo acceder al beneficio para comprar taxis eléctricos?

Los requisitos principales se resumen en cinco puntos derivados de las directrices del Ministerio:



Ser propietario de hasta tres taxis registrados para servicio público individual.

Presentar un vehículo que cumpla las condiciones de sustitución definidas por el FOPAT, lo que incluye estar dentro del programa oficial.

Cumplir los procesos de evaluación técnica y administrativa exigidos para validar la idoneidad del vehículo a reemplazar.

Aceptar las condiciones financieras del crédito estructurado junto a Bancóldex.

Realizar el trámite en los canales autorizados y dentro del periodo en el que los recursos permanezcan disponibles.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL