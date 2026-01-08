En vivo
Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Los mejores memes que dejó el regreso de Radamel Falcao a Millonarios

Los mejores memes que dejó el regreso de Radamel Falcao a Millonarios

El miércoles 7 de enero, Millonarios hizo oficial el regreso del "Tigre" Falcao al conjunto embajador con un emotivo video en redes sociales, lo que ha causado diversas reacciones.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 8 de ene, 2026
Los mejores memes que dejó la llegada de Falcao a Millonarios
Los mejores memes que dejó la llegada de Falcao a Millonarios
Getty Images

Millonarios hizo oficial el pasado miércoles 7 de enero el regreso al equipo de uno de los jugadores más queridos por la afición y de toda una leyenda del fútbol colombiano. Radamel "el tigre" Falcao vuelve a vestir los colores del conjunto embajador, en un hito que han denominado como "El Último Baile" de una de las mayores estrellas nacionales del deporte rey.

El "Tigre", quien cumplirá 40 años próximamente, regresa al equipo de sus amores tras haber quedado como jugador libre en junio de 2025. Aunque durante los últimos meses se especuló con posibles destinos en el exterior, el delantero samario optó por cumplir el deseo de su infancia y retornar a la Liga BetPlay. El impacto de su llegada no solo es deportivo, sino mediático, consolidándose como el fichaje estrella del campeonato nacional.

Todo sobre el regreso de Falcao a Millonarios

Falcao se unió a Millonarios por primera vez en junio de 2024, cumpliendo un sueño personal y familiar. Sin embargo, su primer ciclo estuvo marcado por altibajos; aunque anotó goles importantes, las lesiones recurrentes limitaron su continuidad, registrando apenas 11 anotaciones en dos semestres. Al finalizar la temporada 2025-I, su salida se vio influenciada por los altos costos de su contrato y un ambiente de tensión tras la eliminación del equipo.

Sin embargo, poder ver de nuevo al atacante samario tendra que esperar, ya que el jugador deberá cumplir una sanción de cuatro fechas impuesta por la Dimayor. Este castigo se originó tras unas fuertes declaraciones en la rueda de prensa luego de la derrota frente a Independiente Santa Fe en junio de 2025, donde el jugador criticó fuertemente el arbitraje y el uso del VAR. Debido a esto, el cuerpo técnico liderado por Hernán Torres no podrá contar con su máxima figura en los primeros encuentros del torneo. Si el calendario se mantiene y no hay reducciones en la pena, el reestreno oficial de Falcao en la cancha se produciría en la quinta jornada del campeonato.

Tras el anuncio de su llegada, el capitán del equipo, David Mackalister Silva, expresó la alegría de volver a compartir vestuario con el reconocido delantero, incluso llegó compartir su disposición de ceder la cinta de capitán al “Tigre”: "a prestarla no, a entregarla, a darla, a todo", menciono tras ser preguntado.

Los mejore memes del regreso de Falcao a Millonarios

El anuncio de su regreso ha causado diversas reacciones dentro de los aficionados, quienes han compartido varios memes de su regreso en redes sociales, estos son algunos de los mejores.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO
NOTICIAS CARACOL

