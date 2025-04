William Levy fue arrestado en Florida, Estados Unidos: esto es lo que se sabe

El reconocido actor cubano-estadounidense William Levy ha sido arrestado por las autoridades de Florida, Estados Unidos.. El hombre de 44 años, según el registro de de arrestos del condado Broward, enfrenta cargos por conducta irregular en un lugar público y, aparentemente, por intentar ingresar a una propiedad privada sin autorización. La detención del famoso ocurrió el lunes 14 de abril y en redes sociales se filtró la ficha policial.

¿Qué pasó con William Levy?

Los primeros detalles que se han conocido sobre lo que pasó con el actor es que, aparentemente, estaba "escandaloso y borracho" en un lugar público del condado de Broward. Periodistas de espectáculos como Javier Ceriani, revelaron que el actor fue encontrado con sustancias. El argentino agregó que el actor no tendría derecho a fianza debido a las sustancias que se encontraron en su cuerpo.

Según se puede ver en la ficha policial difundida en redes sociales los cargos que enfrenta el famoso actor de 44 años son dos: 'disorderly intoxication public place cause disturb (intoxicación en un lugar público, causar disturbios)' y 'tresspassing occupied structure or conveyance (intrusión en una estructura o medio de transporte ocupado)'. Se lee en el registro con la foto de William Gutiérrez-Levy, arrestado en Weston por la Oficina del Sheriff de Broward.

Medios internacionales han detallado que hasta la mañana del martes 15 de abril el cubano-estadounidense permanece tras las rejas. Se ha detallado que, efectivamente, a Levy no se le ha fijado una fianza y está esperando un juicio, según estos documentos públicos. A través de las redes sociales del famoso no se ha dado ningún comunicado al respecto.

¿Quién es William Levy?

William Gutiérrez-Levy nació el 29 de agosto de 1980 en Cuba y a lo largo de sus 44 años se ha destacado como uno de los galanes de telenovelas internacionales. 'Sortilegio', 'Montecristo', 'Vuelve a mí' y 'Cuidado con el ángel' son algunos de sus trabajos más reconocidos por sus seguidores.

Levy vive en Estados Unidos desde adolescente y desde muy temprana edad destacó por sus roles en telenovelas en español, su talento y apariencia lo convirtieron en uno de los actores más queridos por el público femenino a nivel internacional. Además de las telenovelas, también logró aparecer en como Tyler Perry en la película 'The Single Moms Club' y tuvo una gran participación en 'Dancing With The Stars', donde quedó en tercer lugar con su compañera Cheryl Burke.

Otras polémicas de William Levy

Esta no es la primera vez que el actor William Levy enfrenta una polémica. A finales de 2023 se conoció también que las autoridades tuvieron que intervenir en su casa, ubicada en el norte de Florida, donde fue arrestado, cuando tuvo una fuerte discusión con su entonces pareja Elizabeth Gutiérrez.

