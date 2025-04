William Levy rompe el silencio por incidente en un restaurante: "La verdad saldrá a la luz"

El pasado 15 de abril el actor cubano-estadounidense William Levy fue detenido por las autoridades de Florida y pasó la noche privado de la libertad . Esta situación se convirtió en tendencia en la farándula internacional, incluso después de que el actor salió en libertad pagando una fianza de 500 dólares. El tema ha seguido generando controversia porque se conocen nuevos detalles sobre el incidente que llevó a la captura del famoso que cada vez lo dejan peor parado ante su público y seguidores.

Aunque justo cuando salió de la estación de policía el actor dio unas declaraciones en las que explicó los detalles de lo ocurrido , detallando que todo ocurrió porque él intervino en una pelea entre dos personas en el restaurante en el que estaba departiendo con varios amigos. Con el paso de los días se han revelado nuevas declaraciones que indican que William Levy habría sido el violento e, incluso, que intentó abusar de una mujer.

¿Qué acusaciones se han hecho contra William Levy?

Como se señaló en el informe oficial, los hechos ocurrieron en el restaurante Baires Gill, ubicado en Weston, en el condado de Broward, en Florida. Aunque el famoso negó las versiones que indicaban que la pelea inició porque él se negó a pagar la cuenta del lugar y que agredió a uno de los trabajadores, en diferentes publicaciones de los medios de comunicación, fuentes del lugar insisten en estas.

Foto: Broward County Sheriff's Office

Además de esas declaraciones, otra acusación que ha surgido contra el famoso actor por lo ocurrido en el restaurante, se ha dicho incluso que Levy intentó abusar de una mujer. En el programa español de entretenimiento Tardear, uno de los colaboradores señaló que hay una mujer que dice que "William Levy la invitó a tener relaciones sexuales en el baño [del restaurante]". Esto último ha causado el enojo del cubano, quien dio nuevas declaraciones para defenderse.

¿Qué dijo William Levy al respecto?

Al periodista Álex Álvarez, colaborador del mismo programa, William Levy le hizo llegar su respuesta a las serias acusaciones en su contra. "Todo lo que se está diciendo es mentira. Están haciendo mucho daño a mis hijos. Voy a demandar a todos los medios y personas que están difundiendo mentiras sobre mí. ¡Ya basta!", aseguró el actor.

El hombre de 44 años aseguró que se están presentando acusaciones en su contra sin fundamento y causando con ello un gran daño a su familia, especialmente a sus hijos. "Soy un padre que, en estos momentos, está sufriendo muchísimo. Se ha dado a entender que incluso abusé de una chica. ¿Cómo pueden decir semejante barbaridad? ¿Dónde abusé de ella? ¿En la cárcel? ¿O dónde?".

Finalmente, luego de anticipar que levantará demandas por las publicaciones que dañan su imagen, el actor aseguró que la verdad se conocerá. "Espero que paren ya con esto. Es muy doloroso. Se está dañando seriamente mi imagen. La verdad saldrá a la luz pronto". Cabe recordar que, en el momento de su detención, William Levy tan solo fue señalado por dos cargos que fueron: : 'disorderly intoxication public place cause disturb (intoxicación en un lugar público, causar disturbios)' y 'tresspassing occupied structure or conveyance (intrusión en una estructura o medio de transporte ocupado)'.

Revelan llamada al 911 que terminó en detención de William Levy

Por otro lado, también se ha revelado la llamada al 911 , servicio de emergencias en Estados Unidos, que hizo uno de los trabajadores del restaurante cuando el incidente comenzó. Fue por esta alerta que la policía llegó hasta las instalaciones del comercio y terminó deteniendo al famoso actor.

El trabajador alerta a las autoridades de "dos clientes muy ebrios" que están causando conflicto en el lugar y que empiezan a ponerse "agresivos". También detalló que a ambos se les solicitó que abandonaran el lugar, pero se negaron y, además, que en su momento se les dejó de brindar alcohol. "No se quieren ir, no les servimos más alcohol".

"Beben demasiado y no se quieren ir, no quieren pagar la cuenta. Les hemos tratado de dar un descuento, [pero] están discutiendo con otro cliente y se están poniendo muy agresivos", aseguró el empleado. El mismo William Levy confirmó que estaba tomando en el lugar, pero negó que no quisiera pagar la cuenta y, según él, solo intervino en la pelea para evitar que otras dos personas se pegaran.

