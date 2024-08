A Freddy Rincón lo acusaron de blanqueo de dinero y "le dañaron su imagen": duro recuerdo

A dos años de la muerte de Freddy Rincón que conmocionó a todo el país, aún lo recuerdan por las grandes hazañas que hizo en el fútbol; entre ellas, el inolvidable gol que le metió a Alemania en el Mundial de 1990. Ese día se ganó el título del ‘Coloso de Buenaventura’. La Nena Arrázola reveló en Los Informantes la vida del futbolista que se convirtió en una leyenda.

>>>El legado de Freddy Rincón: El coloso de Buenaventura que hizo vibrar a todo un país

El 11 de abril de 2022, en horas de la madrugada, una camioneta en la que se transportaba la leyenda de la Selección Colombia chocó contra un bus del sistema de transporte MIO en Cali, dejándolo con graves lesiones que finalmente acabaron con su vida después de estar dos días en cuidados intensivos.

>>>Jairo Ruiz, entrenador de Ángel Barajas, vendió hasta su carro para formar atletas

Publicidad

Su muerte dejó un profundo dolor entre sus familiares, amigos más cercanos y todos los aficionados que lo admiraban y que siguieron de cerca su carrera.

“Yo me acuerdo de una frase que Freddy me dijo algún día: 'cuando me retire del fútbol voy a disfrutar lo que nunca he disfrutado"', aseguró Hamilton Ricard, exfutbolista.

Publicidad

Y es que la vida de Freddy fue un ir y venir de problemáticas: estaba entre el éxito y los escándalos. Uno de los momentos más representativos en su carrera fue el fichaje con el Real Madrid; sin embargo, en el club español no todo fue como se lo esperaba. “Valdano lo lleva, pero sale y entra otro entrenador y había unos manes que lo discriminaban, de ahí fue a Nápoles y le fue muy bien”, complementó Ricard.

>>>Las batallas de Yeni Arias, desde la adicción al ring: “El boxeo me salvó la vida”

Las polémicas acusaciones a Freddy Rincón

En medio de esa gran fama y reconocimiento que estaba viviendo en su carrera deportiva, en 2015 llegaron los problemas que lo pondrían contra las cuerdas: fue acusado de blanqueo de dinero y de asociación ilícita en Panamá.

“Le dañaron su imagen. Que no podía viajar a Estados Unidos la otra vez cuando estuvo con Pinto....No podía por ese mismo problema. Al que le quitaron sus bienes fue a él. A él le dolía cuando lo recriminaban”, afirmó Harold Saa, cantante y amigo de Rincón.

Publicidad

>>>Mariana Pajón y las lesiones que amenazaron sus sueños Olímpicos: "¿Si no duele no sirve?"

El ‘Coloso de Buenaventura’ pudo salir de semejante situación y con un fallo a favor le devolvieron los ánimos y las ganas de salir adelante. “Le entregaron las cosas, él tenía dos fincas, se estaba recuperando”, mencionó Saa.

Publicidad

Pese a las preocupantes situaciones legales, no dejó de lado su carisma y su actitud arrolladora que cautivó a todo Colombia. Su fallecimiento quedará en la memoria de todos.