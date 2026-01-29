La promesa que Diógenes Quintero Amaya le había hecho a su hija antes de morir en accidente aéreo

En la tarde del miércoles 28 de enero se confirmó que el avión de Satena de matrícula HK-4709, que cubría la ruta Cúcuta – Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, se había estrellado. La aeronave fue localizada en cercanías del municipio de La Playa. El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil confirmaron el fallecimiento de las 15 personas que se encontraban a bordo del avión, entre las que se encontraba el congresista Diógenes Quintero Amaya.

El representante a la Cámara ocupaba una de las curules de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) y murió a los 36 años. Quintero se encontraba en campaña buscando reelegirse en el Congreso para el siguiente período. "Desde el momento en que se perdió comunicación con la aeronave, el Gobierno activó de manera inmediata todos los protocolos de emergencia, bajo la coordinación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) liderado por la ministra de Transporte, en articulación con la Aeronáutica Civil", aseguraron las autoridades colombianas.



El trayecto que tenía programada la aeronave era corto. De acuerdo con información por las autoridades, el avión logró estar en vuelo cerca de 12 minutos antes de perder la señal y, al parecer, desplomarse hasta el lugar donde fue hallado más tarde. Además del congresista, también fallecieron los miembros de la tripulación Miguel Vanegas y José De la Vega, y los pasajeros María Torcoroma Álvarez Barbosa, Carlos Salcedo, Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón, María del Carmen Díaz Rodríguez, Maira Alejandra Avendaño Rincón, Anayisel Quintero, Karen Liliana Parales Vera, Anirley Julio Osorio, Gineth Rincón, Natalia Cristina Acosta Salcedo, Maira Alejandra Sánchez Criado y Juan David Pacheco Mejía.



Diana Riveros, esposa de Diógenes Quintero Amaya, habló para Noticias Caracol En Vivo y contó fue la última mañana que compartió con su pareja antes del accidente aéreo que acabó con la vida de 15 personas. "Se despertó, me hizo un café....nos vimos, nos dimos un beso y un abrazo, y nos despedimos", recordó la mujer. Riveros también reveló una última promesa que su esposo le había hecho a su hija.

¿Cuál fue la promesa que Diógenes Quintero le había hecho a su hija?

Riveros le dijo a este medio que su esposo se despidió de su hija cuando ella iba saliendo para el colegio. "Le dijo que estaba muy hermosa, que (tenía) un uniforme tan lindo, que era una reina, porque así era él como papá. No se medía en palabras, en expresiones de amor. Era un hombre maravilloso. El que lo conoció sabía el gran ser humano, además de su inteligencia, de sus capacidades, el ser humano que él era. Con su sonrisa desarmaba a cualquiera".

La mujer también contó que al tener hijos tan pequeña se imaginó en lo que tiene que enfrentar ahora que su esposo no está. "Teníamos muchos sueños, muchos proyectos", agregó. Asimismo, la esposa del congresista reveló una última promesa que este le había hecho a su hija. "Inclusive la niña le había dicho que viajaran y él dijo: Cuando terminemos la campaña y pasemos este proceso, nos vamos a viajar. Te voy a dedicar tiempo y vamos a compartir. Te lo prometo".

¿Quién era Diógenes Quintero Amaya?

Diógenes Quintero Amaya fue un congresista elegido para el período 2022-2026 en una de las Curules de Paz de Norte de Santander. El representante a la Cámara era abogado de la Universidad Libre de Cúcuta y especialista en Derecho Administrativo. De acuerdo con el portal Congreso Visible, Quintero fue fundador y presidente de la Asociación de Personeros de El Catatumbo, asimismo fue asesor del despacho del Defensor Nacional.

El Partido de la U, del que era parte, aseguró que Quintero Amaya "fue un líder comprometido con su región, con una firme vocación de servicio y un profundo sentido de responsabilidad pública". El congresista, que buscaba continuar en el Congreso, nació en Agua Blanca, corregimiento del municipio de Hacarí, en el Catatumbo.

"Desde muy joven ha estado comprometido con la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del tejido social en su región. Fue personero municipal de Hacarí y defensor regional del pueblo en Ocaña, cargos desde los cuales impulsó acciones para proteger a las comunidades más afectadas por el conflicto armado y la exclusión estatal. Su liderazgo territorial se consolidó como fundador y presidente de la Asociación de Personeros del Catatumbo", se lee en su perfil en la página oficial de la Cámara de Representantes.