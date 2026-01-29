Shakira rompe récord Guinness con la gira latina más exitosa y supera a Luis Miguel

La cantante barranquillera Shakira rompió el récord mundial Guinness a la gira de música latina más exitosa al recaudar 421,6 millones de dólares por su 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', con lo que desbancó al mexicano Luis Miguel, reportó este jueves el medio especializado Billboard.

La intérprete de Barranquilla vendió 3,3 millones de boletos en 86 espectáculos, según datos que obtuvo Billboard Boxscore, con lo que superó las 2,9 millones de entradas por 409,5 millones de dólares que había conseguido el 'Luis Miguel Tour 23-24'. De hecho, la artista obtuvo el récord desde su concierto en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires el 11 de diciembre pasado, cuando ya había alcanzado los 410,3 millones de dólares en ingresos, acotó el reporte.



Shakira rompió récord con la gira latina más exitosa

Shakira también superó los ingresos del tour de Bad Bunny en 2022, cuando el puertorriqueño recaudó 314,1 millones de dólares el vender 1,9 millones de entradas, seguido por Karol G, quien ingresó 313,3 millones de dólares por 2,3 millones de boletos en su gira 'Mañana Será Bonito' de 2023 a 2024.



"Romper este récord es un nuevo hito para mí, considerando que hay tantos grandes artistas que históricamente han hecho giras en América Latina y España. Después de una carrera de 30 años, que requirió tanto esfuerzo y enfrentó tantos desafíos, vivir este momento increíble es algo increíble. Solo puedo estar agradecida por la lealtad y la pasión de mis fans, quienes dan sentido a todo lo que hago, y sin ellos nada de esto estaría sucediendo", expresó la cantante a Billboard sobre este nuevo logro.



Reconocida por Billboard como la mejor artista pop latina de todos los tiempos, Shakira ha realizado una gira que contempla casi un centenar de conciertos y concluirá el 4 de abril con un show en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, tras un último espectáculo en Latinoamérica que será en Ciudad de México el 27 de febrero.

'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' ha sido la gira más exitosa de Shakira, quien a lo largo de su carrera ha vendido 4,9 millones de entradas en 206 espectáculos con ingresos por 529,7 millones de dólares, según el medio especializado en la industria musical.



¿Qué viene para Shakira en 2026?

Con su más reciente concierto en Argentina, la colombiana culminó la primera etapa de su gira y por eso le dejó un mensaje especial a todos sus fanáticos y a sus hijos Milan y Sasha, quienes la han acompañado a lo largo del mundo y hasta cantaron con ella en uno de los conciertos. Como todas las personas, la cantante empieza a prepararse para el fin de año y un gran 2026.

La barranquillerad publicó un emotivo video de lo que fue este último paso por Argentina y el apoyo que recibió por parte de su manada que hizo 'sold out' en varios de sus shows. "Los conciertos de Argentina fueron el broche de oro de una gira que no existía en ningún papel y que fue construida con tesón y esfuerzo, paso a paso".

La cantante también hizo una mención especial a sus hijos. "A mi más grande apoyo, mis maestros Milan y Sasha, gracias por enseñarme a luchar con una nueva valentía, como nunca antes. Y a ustedes, mis fans, que ya son mucho más que eso, gracias por darme cada día una fuerza extraordinaria que desconocía, por acompañarme en todas las batallas que exigía esta hazaña y por caminar a mi lado con los pies descalzos, sin importar el terreno que nos haya tocado. La realidad solo se transforma cuando confiamos en el otro, y ustedes en mí han confiado".

Después de esto el inicio de 2026 es prometedor para colombiana. Recientemente Shakira anunció la llegada de su gira a Centroamérica, específicamente a El Salvador, país en el que su manada respondió positivamente agotado tres fechas. La cantante se presentará en el estadio Mágico Gonzales de San Salvador los días 12, 13 y 14 de febrero.

Luego la colombiana regresará a México, país donde se ha alcanzado récords históricos de cantidad de conciertos y que, en esta era en específico, se convirtió en el país que más veces recibió el show de Las Mujeres Ya No Lloran. El 21 de febrero la barranquillera se presentará en el estadio Victor Manuel Reyna en Tuxtla, el 24 en el Caros Iturralde en Mérida y el 27 en el GNP Seguros. Y con eso la gira se lanzaría a alcanzar otros lugares del mundo.

