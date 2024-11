Así es la inspiradora historia de hermanos siameses: "La discapacidad no nos impide ser felices"

Los siameses son gemelos que nacen físicamente conectados entre sí, como es el caso de los hermanos José Luis y José Armando Cevallos, de 25 años, quienes desde hace años son un ejemplo de superación. Están unidos por la pelvis y, aunque pudieran separarse, no lo harían porque no se imaginan la vida el uno sin el otro. En 2022, un equipo de Los Informantes conoció la historia de estos jóvenes que han superado su condición y los prejuicios.

“Queremos dar a todos quienes se sienten algo frustrados o incapaces de hacer algo que los motive. El querer es poder, la discapacidad no es impedimento para ser felices. Yo ya me imaginé así, una vida separados, pero no era tan bonita”, aseguró José Armando.

Médicos dieron pocas probabilidades de vida

A solo una hora de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, viven los hermanos Cevallos. El día de su nacimiento, los médicos les daban pocas posibilidades de sobrevivir, pero ahora son jóvenes que demuestran estar llenos de vida. Mientras que para muchos estar junto a otra persona puede ser una verdadera tortura, para ellos una separación sería insoportable.

En ese entonces, con el escaso conocimiento sobre esta condición, el caso representó todo un desafío para los médicos en Ecuador, ya que era un tema nuevo y poco estudiado. La idea de separarlos fue considerada, pero ellos nacieron siendo gemelos isquiópagos, es decir, unidos por la pelvis y compartiendo el hígado y los intestinos, por lo que cualquier intento de separarlos habría sido mortal.

Son escasos los datos que se tiene sobre el nacimiento de siameses en el mundo, no obstante, se cree que ocurre uno de cada 200 mil nacimientos. El 75% no sobrevive las primeras 24 horas, pero ellos son un caso excepcional.

Cada uno es único. Tienen diferentes personalidades, pero comparten una increíble conexión mental. José Luis asegura que puede sentir las emociones de su hermano, y, por ello, tienen una complicidad inigualable.

Ambos son carismáticos y extrovertidos. En su escuela, eran considerados grandes deportistas. Su pasión es el fútbol y durante varios años fueron arqueros en los campeonatos escolares. Aunque también eran el centro de atención y de muchas burlas.

Los hermanos Cevallos, desde pequeños, demostraron su talento enfrentando los estigmas de la sociedad. Los Informantes

“Nosotros estábamos muy felices de entrar a la escuela, pero no esperábamos que fuéramos a pasar malos ratos. Nos veían con mala cara, con rostros negativos. Nos decían cosas que nos hacían sentir mal”, mencionaron los hermanos Cevallos, quienes aprendieron a hacer caso omiso a esos comentarios para que nada pudiera afectarlos.

Rompiendo estigmas

Sus cuerpos funcionan en perfecta sincronía y no hay desafío físico para el que no estén preparados. Aunque no pueden caminar, se las ingeniaron para transportarse en una patineta, ya que su mayor deseo es ser personas independientes para aligerar la carga a sus padres.

“Nosotros podíamos habernos quedado en esa cama, dejar que nuestros padres nos estén cambiando, dando la comida, pero se puede mostrar que la felicidad es única”, dijo José Armando.

Con el apoyo de una familia amorosa, se quitaron los prejuicios de la discapacidad y rompieron todas las barreras que los limitaba a no poder llevar una vida “normal”. En sus redes sociales, llevan un mensaje de superación y decidieron mostrarle al mundo lo que era realmente estar unidos de por vida.

