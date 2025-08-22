Tragedia en China: colapso de un puente en construcción deja al menos diez muertos

Un accidente en la provincia de Qinghai, al noroeste de China, dejó al menos diez personas fallecidas y cuatro desaparecidas luego de que colapsara parte del puente ferroviario de Jianzha, considerado una de las obras de ingeniería más ambiciosas del país.

Las imágenes difundidas por la televisión estatal CCTV muestran el instante en que la sección central del arco cedió de manera repentina y se desplomó sobre el río Amarillo, el segundo más largo de China.

Una obra de gran envergadura

El puente de Jianzha, aún en construcción, forma parte de la línea ferroviaria Sichuan-Qinghai y estaba diseñado como el puente de arco continuo de acero de doble vía más largo del mundo. Además, sería el primer cruce ferroviario en atravesar el río Amarillo, lo que lo convertía en un proyecto emblemático para la conectividad de la región. De acuerdo con la agencia oficial Xinhua, la causa preliminar del accidente sería la ruptura de un cable de acero durante la madrugada del viernes.

En el momento del colapso había 15 obreros y un director de proyecto en la estructura, según el Diario del Pueblo. Los equipos de rescate confirmaron diez muertes, mientras que otras cuatro personas permanecen desaparecidas. Dos más continúan sin que se tenga claridad sobre su paradero.



Fotografías publicadas por medios locales muestran la magnitud del desastre: una sección inconclusa del puente caída, rodeada de andamios, torres de apoyo y grúas que quedaron suspendidas en medio de los escombros. Cientos de rescatistas fueron desplegados en la zona para adelantar las operaciones de búsqueda, aunque la complejidad del terreno y la fuerza del río dificultan la labor.

El balance de víctimas ha variado desde que se conoció la emergencia: inicialmente se reportaron siete muertos, pero la cifra aumentó conforme avanzaron las labores de rescate.



Antecedentes de fallas en la seguridad laboral

Los accidentes industriales en China son frecuentes y suelen estar relacionados con fallas en los protocolos de seguridad. En diciembre del año pasado, un derrumbe en una obra ferroviaria en Shenzhen dejó 13 personas desaparecidas, sin sobrevivientes.

La tragedia en Jianzha reaviva el debate sobre las condiciones de seguridad en proyectos de gran escala y pone en la mira la supervisión de obras estratégicas en el país.

