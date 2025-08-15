Juliana Guerrero será nueva viceministra de la Juventudes: su hoja de vida fue publicada

La hoja de vida de la joven Juliana Guerrero, de 23 años, fue publicada en el portal de aspirantes de la Presidencia, por lo que pronto llegará al Ministerio de Igualdad y Equidad como viceministra de Juventudes, en reemplazo de Pablo Mateo Zabala Vargas. Guerrero estuvo envuelta en una polémica por un viaje junto con su hermana que realizó en un avión de la Fuerza Pública, mientras fungía como Coordinadora de Gabinete del Ministerio del Interior.

Con su nombramiento, Guerrero ahora estará a cargo del programa Jóvenes en Paz del Ministerio de la Igualdad, el cual también tiene nuevo ministro: Juan Carlos Florián Silva, quien se posesionó el pasado 11 de agosto. "Con orgullo y compromiso asumo hoy como ministro de Igualdad y Equidad, para seguir trabajando por las poblaciones históricamente excluidas. Reconocemos la diferencia como parte del cambio y la construcción de paz", indicó Florián.



La polémica por viaje de Juliana Guerrero

En su momento se mencionó que el viaje realizado el pasado 19 de junio a Valledupar tenía motivos personales, por lo que la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría abrieron una investigación, ya que se trata de una aeronave de la Policía que no esta autorizada para trasladar funcionarios con este propósito.

Sin embargo, la revista Cambio determinó que en realidad la joven viajaba a Aguachica junto con su hermana, al parecer, para asistir a la sesión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, luego de que el mismo presidente Gustavo Petro la designara como representante de ese órgano directivo.

"Y entonces critican a una niña porque el Ministro (Armando Benedetti) la mandó a hacer un mandado que no era para él, sino para Colombia porque va en un avión y no critican a los miembros de la prensa que todos los días salen en aviones en Colombia pagos con el dinero público", afirmó el presidente en su momento.

Según la investigación de Cambio, el propósito de ese viaje era reformar los estatutos de la universidad, específicamente eliminar una norma que prohíbe la reelección inmediata del rector. El director de la revista mencionada, Federico Gómez, en diálogo con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, manifestó que en este medio se le venía haciendo seguimiento al poder de Juliana Guerrero en el Gobierno.

Llamó la atención que, en el encuentro en la Universidad, su hermana Verónica, no tenía razones para estar allí. “El motivo de la presencia de las hermanas Guerrero allá era un pulso por el poder de la Universidad, que tiene un presupuesto gigantesco, con un cambio de estatutos para imponer un rector cercano a un grupo político”, explicó Gómez.

