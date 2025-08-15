Mejor amiga de Alejandra Gómez, periodista que murió el día de su cumpleaños: "Estaba tranquila"

"Ella estaba pasando por un momento emocional un poco fuerte y pues a veces uno cuando se siente mal no piensa bien las cosas y toma decisiones, pero ella donde quiera que esté en este momento creo que ya está mucho mejor y está tranquila", señaló María Rojas, colega y mejor amiga de la periodista Alejandra Gómez, tras el fallecimiento de la mujer, recordada por su trabajo en CityTV, Red + Noticias y Canal RCN.

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de la periodista caleña que vivía en Bogotá hace varios años, varios colegas se han pronunciado lamentando su partida. Su fallecimiento, según se supo, ocurrió el pasado 10 de agosto, día en el que además estaba cumpliendo años. Por respeto, su familia decidió mantener la noticia en su círculo cercano, pero el reconocimiento de Gómez en los medios hizo que ahora reciban mensajes de apoyo de todo el país.

María Rojas recordó en diálogo con La Red Viral que se hizo amiga de Alejandra Gómez en medio de su labor como periodista y estudios, pero además de compartir su trabajo, construyeron una relación casi de hermanas. Señaló que ese 10 de agosto, "ella estaba bien, estaba estaba tranquila, pero hubo una situación particular que hizo que pues ella se intranquilizara. Yo no soy la indicada para hablar de esto. Esa es su vida privada".

La mujer destacó que se están llevando a cabo investigaciones a cargo de la Fiscalía y que habrá que esperar a que sean las autoridades las que establezcan lo que le sucedió a su amiga. Mencionó con muy pocos detalles algo sobre la vida sentimental de Gómez. "Por amor uno hace muchas cosas y por desamor también (...) Ese es un tema que ustedes tienen que preguntarle a él, y espero les conteste con toda la franqueza y la verdad del caso. Es lo único que diré".

Se conoció que Alejandra Gómez estaba casada con un colega, del que se reservaron el nombre, y que esa relación había terminado hace poco. La mejor amiga de la periodista indicó que, aunque ella estaba enfrentando un momento emocional difícil, nunca sospecharon que llegara a tomar una decisión que atentara contra su vida, pues estaba recibiendo ayuda.

"Estuvo pasando por una crisis, estaba con acompañamiento, pero ella estaba bien, estaba bailando salsa porque ella amaba la salsa, también estaba boxeando porque ella le encantaba boxear, empezó a leer cuentos en un taller para lectura de cuentos. Yo le dije, 'dedícate a hacer esto y olvídate de lo demás. Sé feliz'. Pero pasó esto y ya se quedó todo ahí". En medio de esa crisis, Alejandra Gómez decidió renunciar a su último trabajo como presentadora en 'Mañana Express', del Canal RCN.

La mejor amiga de Alejandra Gómez manifestó que ella estaba sola en Bogotá, pues en la capital vivía con su exesposo, aunque tenía algunos amigos cerca. Mientras tanto, ella vive en Villavicencio, su otra mejor amiga en Italia y su familia en Cali. Rojas tenía planeado viajar este 15 de agosto a Bogotá con la intención de verse con Gómez, acompañarla y celebrar su cumpleaños. "Su mamá le iba a regalar de cumpleaños una celebración para ir al mar y cuando ella llegara, yo me iba a ver con ella y nos íbamos a ir a una clase de baile el sábado".

Rojas insistió en que ella y la familia de Alejandra Gómez quieren que se le recuerde por la dedicación que tenía a su trabajo. "Ella era una excelente presentadora, excelente periodista y en su momento pudieron haber dado la oportunidad de que trabajara con ustedes en Bogotá, pero esperaron a volverla famosa solamente cuando cuando ya no está. Y eso también es algo que para mí ha sido muy duro. Era una mujer increíble, una mujer muy profesional".

