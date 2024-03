Caso Gnecco: hija de María Mercedes lucha para encarcelar al asesino de su madre

El asesinato de María Mercedes Gnecco ocurrió hace un poco más de dos años, el 5 de octubre de 2021, justo el mismo día de su aniversario de matrimonio, en la Isla de San Andrés. El principal sospechoso para su familia es José Manuel Gnecco Valencia, su esposo, quien además era su primo.

Pero, ¿qué ha pasado con el caso? La investigación sigue y Cristina Serrano, la hija de ‘Mersa’, como le decían cariñosamente a María Mercedes Gnecco, señala como presunto responsable a Gnecco Valencia.

“Mi mamá no se pudo defender, ante una bala nadie se puede defender, mientras yo no tenga una pistola al frente, yo voy a seguirla defendiendo porque así es que se cubren los matones y los criminales, callan con armas”, afirmó.

María Mercedes Gnecco tenía 53 años cuando un disparo en el estómago acabó con su vida. “La recordamos muy alegre, con buen sentido del humor y extrovertida”, mencionó Cristina. No quiere que el crimen de su mamá quede en la impunidad, pues todavía no se acostumbra a su ausencia.

“Mi mamá quedó embarazada a los 23 años, pues ante esa circunstancia tuvo que poner en pausa muchas de sus propias ambiciones. Pero, mi mamá siempre asumió el rol de madre y de proveedora con toda la seriedad y el compromiso del mundo, ese es el ejemplo que a mí me quedó de ella y le voy agradecer muchísimo eso porque es por eso que yo tengo hoy el valor de pararme aquí al frente tuyo y hablar del tema más feo de mi vida”

El matrimonio que tuvo ‘Mersa’ con el papá de Cristina y Julián había empezado con muchos afanes, su relación duró 17 años, sin embargo, la esperanza de una segunda oportunidad de rehacer su vida nació en unas vacaciones de semana santa cuando se reencontró con su primo en Popayán, José Manuel.

“Para mí todo este tiempo ha sido un trabajo tratar de entender donde se cruzó la línea entre primos fraternidad y atracción amor”, señaló Cristina.

Por supuesto, no fue una relación fácil para ninguno de los dos, pues tenían muchos obstáculos que vencer desde sus relaciones anteriores hasta el parentesco. “Cuando yo confronté a mi mamá al respecto, ella me lo aceptó, pero me pidió el favor que fuera discreta porque era información que aún no era pública para nadie. José Manuel estaba casado, y mi mamá se había recién se había separado”.

“Se casaron en el 2012, para mi mamá significó la legitimación de la unión porque ante los ojos de la familia de José Manuel, ella siempre fue la moza. De hecho, la apodaban ‘la primoza’ por ser prima y moza”, precisó.

Sin embargo, hay algunos detalles que para Cristina no todo está claro. Ella comentó que José Manuel había quedado viudo de su primera esposa llamada Alicia de Ángulo, quien se habría suicidado un 24 de diciembre de 1980, con el arma de su suegro, en la casa de José Manuel.

A raíz de lo que le pasó a su madre, la familia de Alicia de Ángulo se comunicó con ella. “Desde hace 42 años, ellos sienten una total inconformidad por cómo se desenvolvieron los hechos. Pero que ahora, al ver que la historia está volviendo a la luz, han perdido un poco el miedo”.

Iván Jiménez Lafaurie, abogado de la familia de María Mercedes Gnecco, confía que tiene un caso sólido para acusar a José Manuel: “Después de un largo estudio y un análisis de las evidencias, las audiencias que se han revisado de las decisiones de los jueces, no tienen duda alguna que el señor Gnecco Valencia es el presunto autor del crimen de María Mercedes Gnecco Serrano”, aseguró.

Actualmente, José Manuel se encuentra recluido en la cárcel de San Andrés tras la investigación, mientras que la familia de ‘Mersa’ hace duelo e intenta asimilar su muerte, sin embargo, aún tienen más dudas que respuestas.