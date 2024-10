Carlos Sarria y su lucha contra el trastorno obsesivo-compulsivo: “Un demonio adentro”

“Uno sabe que tiene algo, pero no lo puede controlar”, así describe Carlos Sarria el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) que lo ha acompañado desde la niñez, un enemigo silencioso que lo obliga a repetir acciones cotidianas para calmar pensamientos invasivos. En su podcast y libro ‘Diga Bueno’, Sarria comparte su historia y cómo enfrenta a diario a ese "otro Carlos" que lo persigue con obsesiones y compulsiones. Los Informantes habló con él en el 2020.

El trastorno obsesivo-compulsivo tienen diferentes formas de manifestarse, en su caso, caracterizada por los pensamientos excesivos desde hace más de tres décadas. “La mía es que tengo demasiados pensamientos invasivos, malos todos, de que me va a pasar algo”, aseguró.

El TOC es una especie de paranoia crónica que parece anular de la cabeza de Carlos Sarria la palabra tranquilidad. “Entonces si yo me lavo las manos y en ese momento pienso que me va a dar una enfermedad tengo que volver a lavarme las manos las veces que sea necesario para anular ese pensamiento que me acaba de llegar”.

Pero esa condición no solo se le manifiesta con lavarse las manos, sino que se presenta a través de repeticiones de cualquier cosa cuando a su cabeza llega a un mal y angustioso pensamiento. “Pienso que, si no hago eso, algo malo va a pasar”, afirmó.

Acciones cotidianas como bañarse, vestirse o parquear el carro debe repetirlas varias veces para anular los pensamientos que llegan de repente a su cabeza.

Su pelea con el “otro Carlos Sarria”, como él le dice, comenzó desde que era niño mientras estudiaba en un colegio católico. "Como a los 12 años yo empiezo a sentirlo, a pensar que si yo no me comporto cómo debe ser Dios me va a castigar, entonces yo empiezo a rezar más y tengo que rezar de cierta forma porque si no Dios no me ayuda”, señaló sobre los primeros síntomas que reconoció.

¿Qué es el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC)?

Según la psiquiatría, el TOC es una condición mental que se caracteriza por la presencia de obsesiones y compulsiones.

Las obsesiones son pensamientos o imágenes recurrentes e intrusivas. Por su parte, las compulsiones son conductas que la persona realiza en respuesta para neutralizar la ansiedad que le genera la obsesión.

Tras las primeras señales durante la infancia, Carlos Sarria convivió con ese fantasma durante años y ni siquiera su familia sabía de la difícil pelea que libraba dentro de su cabeza. A diario se levanta y se acuesta con angustia pues a toda hora está pensando que llegará ese pensamiento invasivo o si ya lo tiene, debe repetir muchas veces lo que está haciendo para que este se vaya.

“Cuando estoy en crisis, muchas veces tengo que levantarme incluso hora y media antes porque yo sé cómo es la cosa”, aseguró el reconocido locutor sobre cómo maneja el trastorno obsesivo-compulsivo.

Esa falta de control sobre sus pensamientos lo hace ver como una persona graciosa, pero para Carlos la procesión va por dentro. “Es cero chistoso porque uno vive con un demonio adentro todo el tiempo que le dice repita, repita, porque si no repite le va a ir mal”, añadió.

Carlos Sarria ha llegado a sentir tanto desespero con su TOC que la pelea con él mismo ha llegado incluso a los golpes. “El TOC conlleva a la depresión, a la ansiedad, a la bipolaridad, a muchas cosas. Yo tengo el combo completo”.

Durante la pandemia, le surgió la idea de desarrollar un podcast en donde habla abiertamente de su condición, el cual se llama Diga Bueno. Este también es el nombre de su libro, recientemente lanzado y en el que cuenta su experiencia con el trastorno obsesivo-compulsivo.

